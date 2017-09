Carrefour Naissance-Famille invite les mères allaitantes et leurs bébés à participer au Défi Allaitement 2017

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, Carrefour naissance-famille invite les mères allaitantes et leurs bébés à faire partie de son Défi allaitement le 3 octobre prochain.



C’est sous le thème « Soutenir l’allaitement : ensemble » que se déroulera l’événement au Carrefour naissance-famille le 3 octobre, de 13h30 à 15h30. « Des études prouvent que plus la mère a du soutien de la part de son entourage et de la communauté, plus la mère va allaiter longtemps », précise Cathy Bernatchez, conseillère en allaitement et en périnatalité à Carrefour naissance-famille.



« Même en 2017, il y a encore des mères qui vont à la toilette, dans les espaces publics, pour allaiter. Est-ce que nous mangeons dans les toilettes? Absolument pas! Le défi allaitement est là pour contrer ces préjugés et pour que les mères puissent partager entre elles leurs défis! », explique Mme Bernatchez.



Les mères qui allaitent, en compagnie de leur bébé, sont invitées à se présenter au Carrefour naissance-famille, situé au 5750, Chemin St-Roch, à Sorel-Tracy, le 3 octobre, de 13h30 à 15h30, pour participer au défi allaitement. Une collation surprise ainsi que des prix de présences seront offerts. Il suffit de s’inscrire en téléphonant au 450 743-0359.



QU’EST-CE QU’UN DÉFI ALLAITEMENT?

Un défi allaitement permet de souligner, soutenir et protéger l’allaitement maternel. C’est aussi une façon de démontrer que l’allaitement sous toutes ses formes ne devrait pas être caché. C’est le droit des mères de nourrir leur enfant librement en public et sans jugement. C’est pourquoi des mamans se réuniront, le 3 octobre prochain, afin de relever un défi tenu à travers le monde. De 13h30 à 15h30, toutes les mamans présentes allaiteront en même temps dans un geste symbolique.