Un don de 35 000$ de la boutique Jeanne-Mance permettra d’acquérir plusieurs lits électriques pour l’hôtel-dieu de Sorel

Madame Simone Paul, présidente de la Boutique Jeanne-Mance, a remis un chèque de 35 000 $ à madame Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est. Ce montant représente les profits générés par la Boutique Jeanne-Mance au cours de l’année. Il servira à l’achat de lits électriques pour l’Hôtel-Dieu de Sorel.



En plus de ce don, la Boutique donne près de 5000 $ en cadeaux et en services durant l’année à divers départements comme l’oncologie et la psychiatrie. Les bénévoles soulignent également la fête de Noël en distribuant des boîtes de biscuits aux usagers la journée même.



« Notre but est de travailler le plus près possible du malade. Le bien-être des patients est notre priorité. L’hôpital nous indique quels sont les besoins tous les ans », explique madame Paul.

La présidente-directrice générale, madame Louise Potvin, tient à remercier tous les bénévoles de la Boutique Jeanne-Mance qui, par leur grand dévouement et l’ensemble de leurs actions, permettent une meilleure qualité de vie à nos usagers.



Soulignons que le comité de la Boutique Jeanne-Mance est formé de plus de 25 bénévoles qui effectuent près de 80 heures par semaine de présence à la boutique, la semaine comme la fin de semaine.