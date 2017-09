La CCIST sous le choc suite à l’annonce du décès de M. Jean-Pierre Letarte

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) sont sous le choc depuis l’annonce hier après-midi du décès de son ancien président, Monsieur Jean-Pierre Letarte.

Monsieur Letarte a marqué l’histoire de la Chambre de commerce; il a été un membre du conseil d’administration très impliqué et très disponible. Monsieur Letarte fut président de 1999 à 2002 ainsi qu’en 2014-2015. Il a été également très impliqué pendant une vingtaine d’années au sein du comité organisateur du Gala du mérite économique. On se souviendra longtemps de lui pour toute l’importance qu’il accordait aux gens d’affaires et aux jeunes en les invitant à s’investir et à s’impliquer dans la communauté. Depuis son départ à titre de président de la CCIST, il demeurait disponible et il était un véritable mentor afin de conseiller, orienter et surtout rappeler l’importance d’être présents et disponibles pour les gens d’affaires.

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, son conseil d’administration et son équipe permanente désirent transmettre toutes leurs sympathies à la famille de Monsieur Jean-Pierre Letarte, à ses amis proches et à toute la communauté soreloise.