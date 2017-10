Compte tenu de l'évolution actuelle projet, est-ce un engagement justifié?

Tout d’abord, grâce à plusieurs partenaires régionaux, la Société historique Pierre-de-Saurel a le plaisir de vous annoncer le 29 septembre, le dévoilement d’un monument dédié aux Filles du Roy de la seigneurie de Saurel. Ce monument situé au parc Regard-sur-le-Fleuve a été réalisé par la Société historique Pierre-de-Saurel avec la collaboration de monsieur Jocelyn Mondou, conseiller du district no 4 (Vieux Saurel) et de la ville de Sorel-Tracy. La conception de ce monument a été effectuée par Izimage.

De 1663 à 1673, plus de 770 de ces filles du Roy ont immigré de France pour aider au développement de la colonie. Elles sont littéralement les Mères de la nation québécoise. Plus d’une cinquantaine d’entre elles se sont mariées et sont venues s’installer dans les seigneuries de Saurel, de Saint-Ours, de Contrecœur, de Berthier-en-Haut, de l’Île Dupas et de Saint-François.

Particulièrement, 20 Filles du Roy se sont établies durant quelque temps ou définitivement dans la seigneurie de Saurel. En 1681, la population soreloise se chiffrait à 116 personnes dont le noyau se composait à 75% des Filles du Roy, des militaires du régiment de Carignan-Salières et de leurs enfants.

La Société historique Pierre-de-Saurel continue de faire connaître et reconnaître la contribution exceptionnelle de ces MÈRES de la population soreloise.