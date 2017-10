La MRC lance un défi à 5 écoles primaires et aux familles de la région

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la MRC de Pierre-De Saurel lance le défi lunch zéro déchet. Un défi qui se déploie en deux volets : scolaire et famille.

Volet scolaire En collaboration avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy, la MRC a invité les écoles primaires de la région à manifester leur intérêt à participer au défi lunch zéro déchet. Les cinq premières écoles qui ont répondu à l’appel ont été retenues, soit les écoles Au Petit Bois, Martel, Pierre-de-Saint-Ours, Saint-Roch et Sainte-Anne-les-Îles.



Il y aura, dans les services de garde des cinq écoles visées, la réalisation d’une première caractérisation dans les semaines précédant le défi, c’est-à-dire la pesée des matières par catégories : matières recyclables, matières organiques et résidus ultimes (matières n’ayant aucun potentiel de recyclage actuellement). Cette opération permettra d’avoir un ratio quantité de matières résiduelles produite par élève pour chaque école. Ensuite, au cours des deux semaines suivantes, les élèves fréquentant le service de garde auront un atelier de sensibilisation sur les 3 RV (réduction, réemploi, recyclage, valorisation), et sur le défi lunch zéro déchet.



Le défi aura lieu le 25 octobre dans les écoles participantes. Suivra finalement une autre caractérisation des déchets afin de voir quelle école aura la plus grande diminution de son ratio quantité de matières résiduelles/élève. L’école gagnante se méritera 1000 $ pour son service de garde alors que les écoles participantes recevront chacune 250 $.



Volet famille Ce volet s’adresse à toutes les familles de la région. La MRC encourage les familles à faire des lunchs zéro déchet pendant la Semaine québécoise de réduction des déchets du 21 au 29 octobre, de prendre une photo du résultat et à publier la photo sur Facebook, en mode public, avec le #missionreduction.



La famille gagnante sera choisie au hasard parmi les familles participant au défi. Elle se méritera une séance photo avec la photographe NathB.



Les objectifs visés par ces défis sont la sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles, la promotion des 3 RV, l’adoption de nouvelles habitudes et la consommation responsable.



Suivez la page Facebook de la MRC pour les détails ou encore visitez le www.missionreduction.com.