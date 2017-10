Une bénévole de Sorel-Tracy, Michèle Lacombe, honorée par la Croix-Rouge

À l’occasion du congrès annuel de la Croix-Rouge au Québec qui se tenait à Rivière-du-Loup, Michèle Lacombe, bénévole Croix-Rouge de Sorel-Tracy, a reçu le prix du Service méritoire exceptionnel. Cette distinction est accordée aux bénévoles en reconnaissance de leur leadership, de leur contribution considérable au développement et au maintien des services de la Croix-Rouge, de même que pour leur adhésion aux principes fondamentaux du Mouvement.



Michèle est bénévole à la section Pierre-De Saurel depuis 2001. Dès ses débuts, elle s’est impliquée en philanthropie, mettant en place de nombreuses activités de collectes de fonds. Durant plusieurs années, elle a occupé différents postes au sein de la gouvernance de la Croix-Rouge canadienne au Québec. Femme dévouée, elle possède un sens hors pair de l'organisation. Sa grande disponibilité et son souci pour le bien-être de tous sont des qualités qui la distinguent.



« Michèle Lacombe incarne les valeurs d’humanité, de respect et d’entraide de la Croix-Rouge. Son dévouement et son engagement en font une récipiendaire exemplaire pour un tel honneur », a souligné Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec.