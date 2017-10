5 conseils pour améliorer le service à la clientèle dans votre restaurant

Article commandité

Tous les restaurateurs recherchent la formule idéale pour que leur établissement connaisse une bonne réputation et un afflux régulier de clients satisfaits.

1. L'importance des mots et des gestes

La qualité des différentes interactions avec la clientèle est un élément clé de la bonne réputation d'un établissement. Trop souvent encore cet aspect du service aux clients est négligé sur l'autel du chronomètre.

Le client aime être accueilli et les points suivants devraient être beaucoup plus souvent mis en pratique :

mettre en mots les mets et les vins,

apporter des conseils opportuns,

guider les clients dans leurs choix,

donner l'envie de découvrir un plat,

faire découvrir l'histoire d'une production ou d'un cépage

Au bout du compte, ils doivent réaliser la valeur du service fourni.

2. Toujours bien connaître sa réputation

Dans une enquête d'envergure menée en 2015, 87 % des internautes interrogés par TripAdvisor considéraient que les avis sont importants pour choisir un restaurant.

Avec près d'un client sur deux qui possède un cellulaire et qui s'en sert, sans oublier une part toujours plus importante des ventes e-commerce, il serait bien mal venu de ne pas considérer l'état de sa réputation en ligne.

Il existe par exemple un outil pour mener des enquêtes de satisfaction et toujours garder un œil sur la réputation de votre restaurant .

3. Commencez par améliorer votre facteur d'attractivité

Que ce soit dans le résultat de l'enquête du comparateur en ligne ou de l'avis même des clients, il ressort que ceux-ci apprécient lorsqu'un établissement affirme sa présence en ligne.

Qu'est-ce que cela signifie ? On peut citer entre autres :

une présence visible sur les réseaux sociaux,

des réponses rapides aux questions et commentaires,

de nombreuses photos de qualité,

des soirées spéciales, promotions, annonces régulièrement mises à jour, etc.

inciter les anciens et futurs clients à s'échanger astuces et avis

4. Identifiez votre marque

De nombreux établissements ont forgé leur réputation sur l'identification claire d'un produit bien précis. Certes, votre carte peut comporter plusieurs atouts, mais aussi variée soit-elle, les clients se feront une joie de conseiller et de revenir pour votre viande grillée, vos fruits de mer, votre curry masala ou vos bagels.

Ne vous dispersez pas trop dans les goûts et les saveurs car le choix deviendra difficile et long pour la clientèle. Idéalement, vous souhaiteriez que vos clients affamés s'assoient et commandent directement : le gain de temps est considérable.

5. Gardez l’œil ouvert sur tous les détails

Une bonne réputation n'est pas tout, encore faut-il la tenir. Une fois votre marque identifiée, ne négligez aucun détail :

propreté,

luminosité,

ambiance,

confor,t

bruit,

accessibilité,

vestiaire

La clientèle est redoutable et peut laisser un avis négatif pour une simple broutille.