Acheter un condo comme investissement locatif : quels avantages ?

Article commandité

Vous envisagez d’investir dans l’immobilier locatif ? Un choix porteur si tenté que vous sachiez en tirer parti. Voici quelques pistes à creuser pour prendre une décision éclairée.

Un environnement porteur

Soyez-en convaincu, le secteur de la location se porte bien, et beaucoup de professionnels du milieu s’accordent à penser que la tendance devrait se confirmer dans les années à venir avec une croissance attendue de la demande et un marché tendu de l’offre.

L’augmentation du coût d’accès et d’entretien de la propriété rend la location attractive pour une frange de plus en plus grande de la population.

Les habitudes changent, on achète de moins en moins un bien pour y passer toute sa vie. L’évolution de sa situation familiale, de ses envies, de ses opportunités professionnelles, la mobilité de notre société en général, pousse la location vers le haut pour la souplesse qu’elle apporte.

Être locataire aujourd’hui ne signifie plus renoncer à habiter dans un logement de qualité. Les programmes de construction en locatif regorgent aujourd’hui de créativité, d’innovations même, apportant modernité, exigence environnementale et qualité de construction à leur paroxysme.

La possibilité de déléguer intégralement le suivi

Si un des freins pour vous lancer dans un investissement locatif est le manque de temps, n’hésitez plus et optez pour une gestion par des professionnels. Ils sauront vous apporter une solution clé en main pour louer son condo incluant le recouvrement des loyers, la recherche de locataire et de sa solvabilité, mais aussi de la gestion comptable et administrative.

Des arguments de valorisation

Vous pourrez valoriser la vie en condo davantage que celle en immeuble à revenu. Votre condo est une construction plus récente, généralement plus haut de gamme, avec l’accès à des installations modernes dans le logement et dans les espaces communs : piscine, gym, climatisation centrale, stationnement....

Un rendement intéressant à long terme

Des loyers plus élevés qu’une location traditionnelle

Le loyer n’est pas soumis au contrôle de la Régie du logement au cours des cinq premières années. Vous êtes libre d’indexer le loyer comme vous voulez pour vous ajuster au marché.

La qualité a un prix. Selon La SCHL (Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement), un loyer en condo peut être de 30% à 50% plus élevé que celui d’un logement locatif traditionnel.

Un taux d’inoccupation qui plafonne à 3-4%

La demande est supérieure à l’offre aujourd’hui et pour encore quelques années, toujours selon la SCHL. Le risque de voir le logement inoccupé est donc quasiment nul, si vous avez fait un investissement malin, c’est-à-dire bien placé et de bonne qualité.

Voyez loin

Ce type d’investissement n’est généralement pas rentable les premières années mais vous pourrez bénéficier d’un bon rendement global si vous investissez à long terme.

Vous devez avoir choisi un secteur à rentabilité satisfaisante et un condo où les frais de copropriété restent raisonnables, sous peine de grever durablement votre rendement. Pour évaluer votre rentabilité, calculer la liquidité mensuelle (revenus moins dépenses), la capitalisation (combien de capital remboursé par le locataire) et estimer la valeur de l’immeuble dans le temps.

Une souplesse de gestion

À l’achat de votre condominium, vous pouvez décider de l’habiter d’abord quelques années, ou bien de le louer. Mais sachez qu’un de vos avantages est qu’en tant que propriétaire, vous avez le droit de reprendre le logement à la fin du bail pour votre usage personnel.

Des arguments fiscaux

Au moment de la revente, si vous avez habité le logement au moins un an, le gain en capital n’est pas imposable.

Les déficits d’exploitation, c’est-à-dire la différence entre vos gains et toutes les dépenses y compris les frais d’intérêt), que vous ne manquerez pas de connaitre les premières années, sont déductibles de vos revenus imposables.

À vos calculatrices ! Faites les bons choix et le calcul pourra s’avérer payant.