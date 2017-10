Top 5 des produits les plus utiles pour l'aménagement d'un entrepôt

Article commandité

Que votre activité soit plutôt FIFO ou LIFO il existe des incontournables de l'aménagement d'entrepôt. Suivez le guide.

1. Pictogrammes et étiquetage

Essentiels pour la bonne tenue de n'importe quel entrepôt, les différents panneaux signalétiques servent aussi bien aux humains qu'aux machines. Les codes-barres et les signes visuels (au sol par exemple) sont le quotidien des machines.

Pour la sécurité des employés, les pictogrammes servent à indiquer de manière claire et rapide la dangerosité d'un produit. Ils doivent être parfaitement visibles en toute circonstance.

La signalétique est utilisée pour le trafic du personnel comme des véhicules.

Enfin, l'étiquetage permet non seulement d'indiquer clairement la nature d'un produit mais aussi des informations sur la capacité de charge d'une solution de rangement, la nature des produits ou la conformité de rayonnage.

2. Les étagères professionnelles

Pour l'entreposage, vous allez opter pour des étagères métalliques industrielles à haute densité pour vos matériels lourds . Les étagères peuvent être fermées ou ouvertes.

Le petit matériel, lui, trouvera place dans des boîtes à compartiments. Dans le monde professionnel, il existe des étagères adaptées à chaque type de produit.

L'important est de savoir que des étagères professionnelles auront une plus longue durée de vie. Les chocs sont nombreux et répétitifs. Ils sont difficilement évitables.

3. Tables élévatrices et monte-charges

Un employé d'entrepôt peut parfois avoir à manœuvrer avec plusieurs tonnes accumulées de matériel ou produits par jour. Il n'est bon ni pour sa santé ni pour la tranquillité de l'employeur que les transports de charges conduisent à des maladies professionnelles.

Le choix des transpalettes, des différentes machines de levage et des chariots est donc crucial ; leur entretien régulier également, dont le rapport doit être documenté et accessible sur l'engin.

4. Un ordinateur et une bonne méthode

De plus en plus, les entrepôts d'envergure sont gérés par ordinateur (du moins les plans de parcours optimaux) et la méthode varie en fonction du type d'activité.

Chez le géant Amazon, les produits expédiés sont entreposés de manière aléatoire. Ce chaos organisé s'appelle un entrepôt à gestion dynamique d’emplacements de stockage banalisés.

Il est prouvé que cette méthode permet de gagner beaucoup de temps, notamment chez les vendeurs en ligne qui ne stockent que de petites quantités de nombreux produits différents.

5. Le Guide santé sécurité des travailleurs d'entrepôt du CCHST

Enfin, dans tout bon entrepôt devrait figurer le guide bilingue du CCHST. Il s'adresse à toute personne qui travaille dans un entrepôt, une aire de stockage, un magasin de produits en vrac ou une entreprise de transport.