Les critères à prendre en compte à l'achat d'une maison sur plan

Vous vous apprêtez à vous lancer dans un projet immobilier ? C’est une des grandes décisions de votre vie, complexe, stressante, car les enjeux sont nombreux : qualité de vie, investissement financier, et les questions multiples : où, quel type de bien, maison ou condo ; quel type d’achat, sur plan ou déjà construit ? Découvrons ensemble les critères à regarder.

La localisation

Ce doit être le premier critère à prendre en compte. Car une fois l’emplacement choisi, vous aurez toute latitude pour monter le projet de vos rêves, en fonction de vos capacités financières, de le faire évoluer au fur et à mesure de vos réflexions.

Le terrain, lui, une fois choisi, n’est pas modifiable. Pensez donc avec sérieux à sa situation en fonction de vos priorités et de votre style de vie. Avec ces quelques conseils en tête :

Centre ou banlieue, peser le pour et le contre : Si vous envisagez de vivre en banlieue, vous pourrez vous offrir une maison plus grande, mais attention au temps de trajet.

Vérifier la présence de services de proximité : alimentation, centres médicaux

Lister les moyens de transport public dans les environs et les temps de trajet, nombre de changements

Regarder les autoroutes les plus proches et la facilité d’accès

Privilégier la proximité avec l’école si vous avez des enfants, mais penser à moyen terme car vous allez sans doute passer plusieurs années dans votre nouvelle maison. Regarder les crèches, mais aussi école, voire présence d’un lycée.

Contrôler l’environnement proche : calme, ensoleillement, possibilités de loisirs, voisinage, et ce à plusieurs moments de la journée.

Vous pouvez par exemple choisir une maison de ville neuve au coeur d'un projet de construction à Repentigny, Mirabel, Terrebonne ou Saint-Jérôme, des cités bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, avec plusieurs projets de qualité.

Le choix du partenaire

Vous devez être certain du professionnalisme de votre futur partenaire contractuel. N’hésitez pas à questionner, à faire des recherches, à demander à voir des réalisations précédentes, et pas seulement sur photo, à exiger des références ; deux ou trois devraient vous guider dans votre choix.

Ne craignez pas de vexer votre partenaire avec tous ces contrôles. Il a l’habitude et comprend l’enjeu pour vous. Si ses chantiers sont de qualité, ce ne peut être qu’un avantage pour lui et il se prêtera volontiers au jeu.

Vous pouvez même prévoir d’engager un inspecteur pour la durée de la construction, qui suivra pour vous les différentes étapes du projet, la qualité de la construction et du planning.

Le projet

Le choix que vous faites aujourd’hui aura des répercussions sur votre style de vie et vos finances. Ne vous précipitez pas pour le définir. Vous avez le droit et même le devoir d’y revenir plusieurs fois, de vous appuyer sur les conseils de votre partenaire, de votre entourage ayant réalisé le même type de projet et au fait des pièges à éviter.

Imaginez la maison dont vous avez besoin à long terme. Pensez à choisir aussi vos extérieurs : terrasse, places de stationnement…

Regardez attentivement la qualité annoncée d’insonorisation, d’isolation, des ouvertures prévues (portes, fenêtres), des matériaux utilisés.

Une seule règle : contrat de vente, plans, descriptifs de la construction doivent vous convaincre à 100%.

Les formes de propriété

Assurez-vous de bien comprendre le type de propriété sur lequel vous vous engagez.

Propriété absolue : terrain et maison vous appartiennent

Copropriété : les parties communes sont partagées avec les autres propriétaires

Bail foncier : vous possédez la maison mais louez le terrain, souvent à une municipalité.

Une fois ce travail de préparation mené sérieusement, vous maitriserez votre projet et pourrez vous lancer sereinement !