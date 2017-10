5 bonnes raisons de fêter votre prochain événement au restaurant

Article commandité

Un anniversaire, des fiançailles, une promotion, un séminaire, les occasions ne manquent pas de fêter un événement dans un établissement aux petits soins.

1. Se greffer sur un thème

On voit fleurir de plus en plus de fêtes en tous genres sur des thèmes culinaires précis :

fêtes des courges et citrouilles,

fête des huîtres,

fête du chocolat,

semaine de la poutine,

burger week, pizza week, etc.

mondial des cidres

chef à l'érable

etc., etc., etc.

La liste n'est pas exhaustive et le public en raffole. Pourquoi ne pas profiter de la fête pour organiser au restaurant votre propre réunion de convives sur un thème culinaire donné ?

2. Profiter d'un événement dans l'événement

Il n'est pas secret que les Québécois aiment d'un même esprit la gastronomie et la fête. Rien qu'à Montréal, il existe 19 événements gastronomiques récurrents à l'année !

À plusieurs occasions, des restaurants proposent par exemple des tables d'hôtes à prix réduits (par exemple « Québec Exquis ! » durant 2 semaines , « MTL à Table » à Montréal ou encore « Sherbrooke met la table »).

3. Des lieux spécialement aménagés

On n'organise pas tous les jours un enterrement de vie de jeune fille ou l'obtention d'un diplôme. Autant que la fête soit mémorable par la qualité du lieu.

Que diriez-vous par exemple de découvrir la cave à vins de l'un des meilleurs restaurants de Montréal, connu pour son service impeccable et son ambiance chaleureuse ? Votre événement aura lieu dans un contexte original et convivial, entouré d'une impressionnante collection de bonnes bouteilles.

4. Des services qui comptent

Pour que les convives gardent un bon souvenir, il est impératif de sélectionner un restaurant capable d'offrir le meilleur en plus de sa carte de mets.

Choisissez votre lieu avec service de voiturier pour ne pas avoir à penser au stationnement. Privilégiez les restaurants dont le service a bonne réputation, là où ils ont l'habitude de bien traiter les groupes, les assemblées et les réunions à plusieurs.

5. Noël ou Nouvel An sans chicane

Organiser les fêtes de fin d'année et tout à la fois contenter chacune et chacun, on le sait c'est compliqué. Des restaurants de qualité restent ouverts durant les fêtes pour vous permettre de réunir la famille et les amis autour de plats enchanteurs.

Les avantages sont nombreux : pas d'organisation, de vaisselle ni de rangements, un menu coloré et soigneusement étudié, chacun paye son dû à part égale et surtout moins de liberté pour que Pierre, Paul et Jacques se coltaillent toute la soirée.