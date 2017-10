Nos conseils pour une routine beauté qui retarde l'apparition des rides

Article commandité

L’apparition des rides est le cauchemar de plusieurs femmes. Faisant leur apparition dans la trentaine, elles se multiplient avec le temps au point de faire voir votre vieillissement.

Bien qu’aucune source de jouvence n’ait encore été découverte en dehors de l’imagination collective, il existe quelques petits trucs et conseils pour retarder l’apparition des rides. Notamment, il est important d’adopter une routine beauté pour garder votre peau en santé le plus longtemps possible. Cela signifie bien se protéger du soleil, s’alimenter sainement et utiliser des produits de beauté de qualité pour aider votre peau à rester en santé.

Bien se protéger du soleil

D’entrée de jeu, notons que le principal ennemi de la peau est le soleil et ses rayons ultraviolets. Si vous aimez prendre du soleil ou vous faire bronzer, assurez-vous de bien vous protéger par un protecteur soleil de qualité et surtout correspondant à l’indice UV de la journée. Sans quoi, les rayons UV briseront l’ADN de votre peau et empêcheront son hydratation naturelle. À moyen et long terme, ne pas se protéger correctement du soleil entraînera le vieillissement prématuré de la peau. En effet, des études ont démontré que les rayons UV, en brisant l’ADN de la peau, empêchent la production de mélanine, de collagène et d’élastine, nécessaires pour maintenir une peau en santé.

Bien s’alimenter

Un second facteur à l’apparition de rides est l’alimentation. Certains produits sont à éviter ou à consommer avec grande modération. L’alcool et le tabac sont en cause. Plusieurs études ont démontré que l’alcool aussi bien que le tabac accélèrent le processus de vieillissement normal de la peau, la rendant plus mince, moins douce et plus flasque à la fois. Il est conseillé pour retarder l’apparition des rides de s’alimenter sainement, soit en optant pour des aliments riches en antioxydants, dont les crucifères. Les antioxydants aideront votre peau à se construire une protection et à maintenir sa structure en bonne santé.

En ce sens, il y est primordial de bien s’hydrater. Malheureusement, la majorité des personnes ne s’hydratent pas suffisamment au Québec, ce qui a pour effet un assèchement de la peau beaucoup plus rapide. Selon le guide alimentaire canadien, vous devriez boire en moyenne 2 litres d’eau par jour.

Utiliser des produits beauté de qualités pour une routine beauté idéale

Au matin, il est recommandé de toujours bien se laver le visage et de procéder de petits exercices faciaux pour raffermir les muscles du visage. Ensuite, utiliser une crème antiride appliquée doucement par une application circulaire. Vous pouvez aussi utiliser un sérum pour le visage qui lifte, remodèle et sculpte le cou et les contours du visage.

L’usage de produits cosmétiques de qualité vous permettra de tonifier et affiner les contours de votre visage et prévenir ainsi l’apparition des rides. Un produit de qualité aidera votre peau à produire du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique, nécessaire à l’élasticité de votre peau et sa bonne santé.

Avec une routine santé saine, à l’abri du soleil et des rayons UV, et aider de produits cosmétiques de qualité, votre routine beauté saura prévenir l’apparition de rides indésirables.