Que devrait contenir une salle de contrôle en termes de mobilier ?

Les salles de contrôle sont des lieux de travail d'un genre à part qui nécessitent un mobilier technique complexe bien particulier.

Quels sont les différents types de salles de contrôle ?

On rencontre dans l'industrie plusieurs types de salles de contrôle, comme les salles :

de commande (pour barrages hydroélectriques par exemple)

de supervision (sûreté ou sécurité, police ou pompiers par exemple)

de contrôle de processus industriel (pour pilotage de machines)

opérationnelles de surveillance (tour de contrôle par exemple)

de formation, de simulation (simulateurs de vols par exemple)

Ces différents lieux à la pointe de la technique et de la surveillance sont agencés de manière à assurer des rotations 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un confort spécifique aux tâches réparties entre les postes.

Du mobilier technique et ergonomique

Sur les sites e, qui nécessitent une sécurisation complexe, une fiabilité de haut niveau, dans un environnement à flux tendu, les contraintes sont importantes.

Pour toutes ces raisons, le mobilier des salles de contrôle est à la fois technique, modulable et ergonomique. Le nombre de moniteurs est généralement démultiplié, il faut adapter la lumière ambiante, les accès et la mobilité sont étudiés avec précision, certains éléments doivent pouvoir rapidement devenir mobiles, etc.

Il faut penser non seulement à la fiabilité des matériaux, mais également au confort des utilisateurs soumis à un stress très présent.

Des systèmes complets

Pour acquérir du mobilier technique conçu pour les environnements les plus exigeants des sociétés spécialisées proposent des solutions réfléchies et intégrées.

Vous trouverez des solutions conçues comme des systèmes complets qui incluent une structure de base pouvant recevoir :

des cabinets de rangement

des tablettes de travail

des accessoires de mobilier de bureau

Ces stations de travail sont équipées de systèmes de câblage sophistiqués. Elles permettent encore d'ajuster facilement les hauteurs. Enfin, leur modularité autorise des configurations en U, en stations simples ou multiples, dos à dos, concave ou convexe et avec des ajustements angulaires.

Un exemple concret

Le Centre de gestion de la mobilité intelligente de la ville de Québec, inauguré en juin 2017, accueillait récemment la presse pour détailler les besoins d'un investissement de 25 millions de dollars au boulevard Charest.

Ici, « 160 caméras montrent en temps réel l'état de la circulation pour 450 intersections. Le système permet de contrôler à distance les feux de circulation pour réduire la congestion routière. D'ici trois ans, le système de caméras va passer de 160 à 250 », explique Radio Canada.