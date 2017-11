La MRC dévoile les gagnants de ses défis lunch zéro déchet!

La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) étant maintenant terminée, la MRC de Pierre-De Saurel est heureuse d’annoncer les grands gagnants de ses défis lunch zéro déchet volet scolaire et famille!



Défi scolaire L’école qui a eu la diminution la plus marquée du ratio matières résiduelles/élèves est Sainte-Anne-lesÎles, avec une diminution de 106.71 grammes (0.2 livre) par élèves. Cette école se mérite 1000 $ en argent alors que les quatre autres écoles recevront 250 $ pour leur participation.

Des mentions spéciales sont toutefois attribuables, notamment à l’école Au Petit Bois pour avoir produit le moins de matières résiduelles par élèves à la première étape du défi, à l’école Martel pour avoir intégré le compostage des matières organiques au service de garde et avoir produit le moins de matières résiduelles par élève lors de la deuxième étape du défi, à l’école Pierre-de-Saint-Ours pour le service de traiteur zéro déchet, et enfin à l’école Saint-Roch pour avoir produit le plus petit nombre de contenants par élève lors de la première étape, les élèves privilégiant les contenants réutilisables. Bravo à toutes les écoles pour ces petits gestes qui font une grande différence pour notre environnement!



Rappelons que la MRC a lancé un défi lunch zéro déchet aux écoles primaires de la région. Les cinq écoles les plus rapides à avoir manifesté leur intérêt devaient réduire leurs déchets lors de la SQRD. Au total, ce sont donc 650 élèves, et leur famille, qui ont pris part au défi. Les résultats parlent d’euxmêmes, grâce au défi et à la sensibilisation, il y a eu une diminution des déchets de 12.6 livres pour l’ensemble des écoles, passant de 14.4 livres lors de la première caractérisation à 1.8 livre lors de la journée du défi! C’est impressionnant de voir les efforts qui y ont été consacrés! Si les efforts étaient maintenus tous au long de l’année scolaire, c’est un potentiel de réduction des déchets de plus de 2 500 livres!



La MRC tient à remercier la Commission scolaire de Sorel-Tracy, la direction et le personnel des services de garde des écoles participantes pour leur collaboration et leur engouement à la sensibilisation de la gestion adéquate des matières résiduelles.



Défi famille Concernant le défi lunch zéro déchet, volet famille, ce sont près de vingt familles qui ont relevé le défi avec brio. C’est madame Sonia Paquette qui a été choisie au hasard et qui se mérite une séance photo en famille avec la photographe NathB. Merci à tous d’avoir participé!