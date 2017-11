Déménagement : soulever des cartons et des objets lourds en toute sécurité

Article commandité

Le corps humain est une machine puissante, mais il a ses limites, notamment lorsque vient le temps de soulever de lourdes charges. Or, il s’agit d’un problème fréquent lors d’un déménagement, puisque beaucoup d’électroménagers sont très pesants, et qu'il est facile de trop remplir un carton avec des livres ou de la vaisselle.

Bien sûr, vous pouvez facilement transporter ces objets à deux ou même trois personnes au besoin. Pourtant, même si la charge est répartie entre plusieurs mains, cela ne signifie pas pour autant que le travail est plus facile ou plus sécuritaire! Et c’est bien cet aspect qui devrait être privilégié lors du transport d’objets lourds.

Démonter et remonter

Si vous le pouvez, une première solution bien simple est de démonter les objets lourds que vous devez déplacer et de les remonter une fois à destination. Cela ne nécessite souvent que des outils simples, comme un tournevis, et très peu de connaissances approfondies en la matière. Seuls les objets fragiles ou particuliers, les pianos par exemple, nécessitent plus de savoir et de minutie s’il faut vraiment se lancer dans cette tâche.

Plusieurs meubles de rangement volumineux peuvent ainsi être démontés et remontés. C’est également le cas d’objets aux formes plus complexes et difficiles à faire passer dans une porte, comme une table de salle à manger ou un bureau de travail.

D’autre part, pour éviter d’avoir à déplacer des cartons très lourds et difficiles à soulever, vous pouvez tenter de mieux répartir le poids de vos objets d’une boîte à l’autre. Par exemple, vous pouvez ranger de la vaisselle fragile avec des vêtements ou des serviettes, ce qui vous aide à protéger vos couverts en prime. Quant aux livres, il est possible de les mettre avec les plats de plastique ou les jouets des enfants.

Travailler avec les bons équipements

Lorsque ces solutions ne sont pas possibles, vous devez vous munir des bons équipements. En effet, réfrigérateurs, laveuses et téléviseurs ne se démontent pas, il faut donc les transporter tels quels. Par conséquent, il vous faut un diable, des sangles, des couvertures, des harnais et des courroies conçus pour le transport d’objets lourds. Ce sont des articles que vous pourrez louer ou acheter assez facilement.

L’utilisation adéquate de ces équipements aide grandement pour déménager toutes sortes de meubles sans se blesser. Il s’agit donc d’un choix judicieux. Mais vous devez tout de même veiller à respecter vos capacités physiques. Vous pourriez aussi éprouver quelques difficultés au début, par manque d’habitude.

Si, toutefois, vous voulez réellement prévenir les blessures, demandez l’aide de professionnels du déménagement de piano ou autre meuble lourd pour vos objets les plus difficiles à déplacer. Cela demeure votre meilleure option, puisque les déménageurs sont déjà équipés d’outils spécialisés pour le transport de charges lourdes. De plus, ils ont l’habitude de les utiliser, ce qui réduit fortement les risques de blessure.

Déménager en sécurité, ce n’est pas sorcier. Vous avez plusieurs options, et il ne vous reste qu’à choisir celle qui vous correspond le mieux.