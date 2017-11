La Great-West, la London Life et la Canada-Vie remettent 20 000 $ à la fondation du Cégep de Sorel-Tracy

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est heureuse d’annoncer que la GreatWest la London Life et la Canada-Vie soutiennent sa campagne majeure de financement « Mieux s’équiper pour l’avenir » en lui accordant un don de 20 000 $.



Grâce à cette campagne de financement, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy compte amasser 300 000 $ afin de procéder à l’acquisition de deux mannequins haute-fidélité pour les étudiantes et les étudiants du Collège en Techniques de soins infirmiers. Les buts recherchés : permettre aux étudiants d’expérimenter des situations adaptées à celles qu’ils connaîtront en emploi, permettre la formation d’un plus grand nombre d’étudiants dans le domaine et réduire les besoins de stage en établissement de santé. Il s’agit en fait de mannequins simulateurs qui ont pour objectif de recréer des situations cliniques réelles puisqu’ils réagissent en tout point comme des humains. «Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends ». C’est ce que Benjamin Franklin disait et, c’est sous cette ligne de pensée que cette campagne de financement se déroule depuis son lancement au printemps dernier.



L’acquisition d’un laboratoire de simulation avec mannequins haute-fidélité répond à un réel besoin et s’inscrit au cœur même des objectifs de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui visent principalement à soutenir l’effort et la réussite des étudiantes et des étudiants, en plus de favoriser le développement technologique du Collège.



« Nous sommes fiers d’offrir notre appui pour l’achat de ce matériel à la fine pointe de la technologie qui améliorera de façon concrète la formation offerte par le Collège », souligne Monique Maynard, présidente, Affaires du Québec, Great-West, London Life, Canada-Vie. « Les étudiants seront ainsi mieux préparés aux réalités et aux besoins du marché du travail et pourront, au bout du compte, offrir de meilleurs soins de santé à la collectivité. »



La Fondation invite les entreprises de la région, les diplômés, les parents d’élèves et toute la population à faire un don pour cette campagne majeure. Faire un don à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, c’est enrichir notre région d’une relève autonome, qualifiée et engagée.



Pour plus de renseignements sur la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, la directrice de la Fondation, au 450 742-6651, poste 2106, ou par courriel à myriam.arpin@cegepst.qc.ca.