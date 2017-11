Remise de 8 bourses de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

Le conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy remettait, le 7 novembre dernier, 8 bourses d’excellence à l’admission à autant de récipiendaires inscrits à un programme d’études collégiales (D.E.C.), plus particulièrement ceux de Sciences de la nature cette année, au Cégep de Sorel-Tracy. Il s’agit d’étudiantes ou d’étudiants nouvellement admis à l’automne 2017 et qui se sont distingués en obtenant les huit meilleures moyennes générales au niveau secondaire.



En effet, mesdemoiselles Marie-Hélène Bibeau, Amélie Clavel, Joannie Masoumian, Kimberlie Paul Boulanger, Karolane St-Pierre, messieurs Kévin Gadbois et Esteban Larochelle-Sandoval, tous diplômés de l’École secondaire Fernand-Lefebvre ainsi que mademoiselle Léalu Que-Trépanier, diplomée de l’École d’éducation internationale se sont vus remettre chacun une bourse d’une valeur de 500 $ par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.



La directrice de la Fondation, Madame Myriam Arpin, affirme que c’est de cette façon que la Fondation reconnaît les étudiants qui se sont surpassés à l’école secondaire. Elle ajoute que ces bourses sont aussi un bon moyen de valoriser l’excellence académique en plus de motiver les jeunes à se dépasser davantage pendant leurs futures années d’études. Au total, une valeur de 4 000 $ a été remise en bourses d’excellence lors de cette cérémonie grâce à la grande générosité démontrée par les donateurs de la Fondation, provenant, en majorité, des entreprises de la région.



Pour voir les photos de la remise de bourses, visitez notre page Facebook au www.facebook.com/fondationst.

Toutes nos félicitations à nos étudiants!