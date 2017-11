2ième édition du Marché de Noël de Sorel-Tracy

Déjà dans l’ambiance des fêtes depuis un moment, le comité organisateur du Marché de Noël de Sorel-Tracy 2017 annonce la 2ième édition de l’événement qui se tiendra du 8 au 10 décembre 2017 au parc Carré Royal.



Le comité organisateur de l’événement est composé de Sylvain Dupuis - Directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, Sylvie Lemire - Directrice des artisans du Salon des métiers d’art de Sorel-Tracy, Isabelle Chartrand – Directrice du Marché urbain Pierre-De Saurel, Dominique Ouellet et Jocelyn Mondou - conseillers municipaux à la Ville de Sorel-Tracy, ainsi que de Roxanne Dugas et Marie-Claude Corbeil – Directrice générale et adjointe à la direction de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy.



Le comité organisateur du Marché de Noël de Sorel-Tracy 2017 s’attend à surpasser le succès des 2500 visiteurs de l’an dernier. L’événement aura lieu le 8 décembre de 16 h à 20 h, le 9 décembre de 10 h à 17 h et le 10 décembre de 10 h à 16 h. Dix (10) maisonnettes seront décorées pour les festivités, soit deux de plus que l’an dernier, et accueilleront dix-sept (17) exposants de la région. Des produits d’artisanats ainsi que des produits agroalimentaires pour dégustations et achats sur place seront disponibles au plus grand plaisir de tous. Tout le long du week-end, il y a aura de l’animation, vente de café, café alcoolisé, chocolat chaud, vin chaud et bien plus.



Les exposants présents sont les suivants :



- Éklat Vitrail - Un rêve au Grenier - La fée Chocolatée - Gâteaux et Tralala - Turlututu - Ferme de l’étang - La Fromagerie Polyethnique - Marché Urbain Pierre-De Saurel - MarieH.ca - Pâtisserie Christophe - Les Celliers Klément - Botanix – Comptoir Richelieu - Jeux et jouets Rolland Vachon - Reproductions – Mario Cardin - Épicure – Josée Gagnon - Mère Noël – Gloria Berthiaume

Voici la programmation. Toutes les activités sont gratuites à l’exception de la Calèche.



Vendredi, 8 décembre : 16 h à 20h

17 h 30 : Ouverture officielle, décompte et illumination du Marché de Noël

17 h 30 : Chants de Noël avec le Grand chœur de Sorel-Tracy

17 h 30 à 19 h : La Calèche du Pays du Survenant 18 h à 19 h : Cassonnade le Renne



Samedi, 9 décembre : 10 h à 17 h

10 h à 11 h : Cassonnade le Renne

10 h à 12 h : Le VRAI Père Noël 13 h à 15 h : Marcus de la Pat’Patrouille et les pompiers

13 h à 16 h 30 : La Calèche du Pays du Survenant 15 h à 15 h 20 : Le petit chœur de Sorel-Tracy



Dimanche, 10 décembre : 10 h à 16 h

11 h à 12 h : Danse en ligne de Noël avec Michel Tremblay

11 h 30 à 13 h 30 : Maquillage pour les petits lutins

13 h à 16 h : La Calèche du Pays du Survenant

13 h 30 à 14 h 30 : Tonton Ninou vient faire danser les lutins avec un concert qui rock!



La programmation complète du Marché de Noël sera bientôt diffusée sur le site internet et sur la page Facebook de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy ainsi que sur le site internet de la Ville de Sorel-Tracy.