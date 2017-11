L'évolution des techniques dentaires au fil des ans

Avec l’imagerie panoramique numérisée, le dentiste obtient désormais une image globale de l’ensemble des arcades dentaires lui permettant d’affiner son diagnostic et de mettre en œuvre un soin plus approprié.

Les sinistres fraises n’existent plus, elles sont passées du fonctionnement électrique à l’air comprimé. Résultat : plus de supplices sur le fauteuil, grâce aux 800 000 tours/minutes, la carie est rapidement éliminée. Et encore : elles sont déjà obsolètes. L’air-abrasion ou sablage (air sous pression projetant des particules d’oxyde d’alumine) qui ne creuse que la surface de la dent ou encore la sono-abrasion (insert diamanté à vibration sonique) qui retire la carie selon une méthode très sélective les ont définitivement remplacées. Et heureusement lorsqu’on sait que les caries représentent la première pathologie dentaire. Aujourd’hui, les dentistes ont à cœur de préserver les tissus. C’est pourquoi l’apparition du laser dans ce type de traitement est accueillie à bras ouverts. Peu invasif, il préserve à la fois les tissus mous et durs.