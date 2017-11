Nos conseils pour l'entretien de votre auto en hiver

Article commandité

Avec l'arrivée de l'hiver et des premiers froids, votre auto a besoin de soins particuliers afin de lui permettre de conserver tout son lustre tout en étant sécuritaire.

Les soins de base

Les pneus, l'huile et le liquide de refroidissement sont les trois incontournables à vérifier au début de l'hiver.

Du 15 décembre au 15 mars, les pneus d'hiver deviennent obligatoires, rappelons-le, et la contravention peut s'élever de 200 $ à 300 $. Mais ne vous laissez pas surprendre dès les premiers frimas ! Pensez aussi à contrôler la pression.

Il est conseillé d'effectuer une vidange dès le début de l'hiver et de choisir une viscosité d'huile adaptée aux basses températures.

Puis vous vérifierez le niveau de liquide de refroidissement et n'hésiterez pas à le réajuster plusieurs fois dans la saison avec de l'antigel. Choisissez par ailleurs un lave-glace prêt pour l'hiver contenant au moins 50 % d'antigel.

Vérifiez la batterie

L'un des principaux maux de l'hiver est le refus de démarrer. Le froid réduit les performances des batteries qui doivent être vérifiées avant que le courant ne passe plus.

Au repos, la batterie doit afficher une tension d'environ 12,6 V. En fonctionnement, c'est-à-dire lorsque le moteur tourne, une batterie d'auto en pleine santé fournira entre 13,7 et 14,7 volts de force électromotrice.

Si elle est rechargeable, vérifiez ses niveaux de liquide et réajustez si besoin.

L'entretien de la carrosserie

L'hiver n'est pas tendre avec l’apparence des autos. L'accumulation de neige, le gel et l'agression du sel de déglaçage des routes fragilisent les carrosseries, même les plus récentes.

Choisissez un forfait de cirage de voiture pour conserver l'apparence neuve de votre véhicule et protéger sa valeur de revente même pendant la saison froide.

Faut-il laver son auto en hiver ?

C'est plus important qu'on ne le penserait ! Il est essentiel de débarrasser sa voiture des résidus de sel le plus régulièrement possible.

Lorsque la température descend au-dessous de -20°C il vaut cependant mieux attendre. D'ailleurs les laveries automatiques sont généralement fermées dans ce cas.

L'équipement de base

Vous avez pensé à tout pour préparer votre auto aux agressions de la saison de ski, mais il reste à vérifier que vous emportez avec vous l'équipement nécessaire à vous sortir de toute situation compliquée en hiver.

Vous devriez transporter dans votre coffre :