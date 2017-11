Quels sont les défis liés à l'impression 3d ?

Article commandité

Vous en entendez parler depuis quelques années, et en voyez des résultats concrets impressionnants de plus en plus souvent. L’impression 3D n’est plus un mythe. Toutes les études montrent aujourd’hui que le potentiel est énorme, si tenté que l’industrie fasse face à certains défis qui ralentissent aujourd’hui son explosion. Cet article vous donnera un aperçu des enjeux liés à cette technologie industrielle qui modifie en profondeur le marché.

De quoi parle-t-on ?

L’impression 3D revient à imprimer couche par couche une matière afin de fabriquer un objet. La fabrication se gère depuis un ordinateur qui contient les données de numérisation en 3D de l’objet à produire. On parle de fabrication additive, car on ajoute des strates, par opposition à la fabrication classique dite soustractive, car on enlève peu à peu de la matière à un volume pour façonner l’objet.

On peut aujourd’hui imprimer sur différentes matières (200), plastique, céramique, métal et en plusieurs couleurs.

Des procédés différents : qui va gagner ?

La stéréolithographie. Une résine se solidifie strate par strate par la chaleur d’un rayonnement ultra-violet

Le modelage a jets multiples : projection de résine comme une imprimante classique le fait avec son encre

Le Frittage laser sélectif : de la poudre est déposée et solidifiée instantanément par l’effet du laser

Le dépôt fil tendu : le plus utilisé aujourd’hui, car ultra-rapide, les couches sont créées par le dépôt de fil de cire en fusion ou autre matière. Prendra-t-il le pas sur les autres techniques ?

Le défi de la production - De la fabrication en série a la fabrication en série unique

À l’origine créée pour le monde de la recherche et industriel pour créer des prototypes rapidement et à moindre cout, l’impression 3D sert chaque jour davantage à fabriquer des produits finis.

Le fait de ne plus avoir besoin de moules, source de couts financiers importants et de délai incompressible, permet de :

réduire le temps de production, donc de mise sur le marché

ne plus créer de grandes séries, donc de réduire les couts de stockage

développer la personnalisation de chaque objet à des couts tout à fait raisonnables.

Attention néanmoins, tout n’est pas réglé, la vitesse de travail de ces imprimantes est encore loin de répondre é toutes les attentes, il y a toujours là un véritable défi technologique. De même, des recherches sont encore en cours pour augmenter le nombre de matériaux « imprimables » : cela n’est pas techniquement possible aujourd’hui pour le textile ou le bois par exemple.

Le défi des transformations dans les organisations

Avec l’explosion de la 3D, les différents métiers doivent réapprendre à travailler ensemble, le rythme de mise sur le marché de nouveaux produits est radicalement transformé.

Le travail du concepteur, du designer, plus globalement des équipes techniques et scientifiques doit être totalement réinventé avec le défi sous-jacent des compétences et de donc de formation.

Cela impacte aussi les implantations géographiques. On peut maintenant relocaliser un certain nombre de taches.

Le défi des nouvelles applications possibles

Le monde médical offre un champ d’innovations enthousiasmantes, les matières possibles évoluant sans arrêt. On peut déjà bénéficier de prothèses auditives parfaitement adaptées suite à une numérisation 3D de la morphologie de son oreille.

La construction devrait voir venir aussi de nouveaux défis… la construction d’une maison entière devient désormais envisageable.

L’aéronautique, l’industrie automobile, les applications militaires, artistiques, tous se pressent pour prendre part à cette transformation de nos méthodes de travail.

La démocratisation de l’impression 3D est en marche. Les premières machines remontent déjà aux années 80 et si la photocopieuse 3D n’est pas pour demain, les progrès ont néanmoins été fantastiques. Si vous êtes tenté par l’aventure, vous pourrez toujours trouver un spécialiste en impression 3d à Montréal, capable de réaliser n’importe laquelle de vos envies, ou presque…