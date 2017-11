À l’occasion de la Grande semaine des tout-petits, la MRC de Pierre-De Saurel remet 10 certifications familles dans la région!

La deuxième édition de la Grande semaine des tout-petits se célèbre du 19 au 25 novembre et, pour l’occasion, la MRC de Pierre-De Saurel a remis une dizaine de reconnaissances CERTIFIÉ Famille à des organisations de la région. Des organisations reconnues comme étant des milieux accueillants et adaptés aux familles.



En effet, CERTIFIÉ Famille est une reconnaissance de la MRC de Pierre-De Saurel, initié par le Comité régional de la Famille et des aînés, visant à encourager le développement et le maintien d’un environnement adapté aux familles de la région. On compte présentement plus d’une quarantaine de milieux certifiés sur le territoire!



Cette année, ceux qui ont obtenu le sceau sont :

Bureau municipal de Saint-Gérard-Majella Certification DIAMANT

Sorel-Tracy BBQ Certification OR

Marché des arts Desjardins/Azimut Diffusion Certification OR

Café et Crèmerie Écluse no 10 Certification OR

Chiro Santé Saurel Bardier-Carrier-Rinfret Certification OR

Camping-Marina Parc Bellerive Certification OR

Camping Le Québécois Certification OR

Bibliothèque le Survenant/Ville de Sorel-Tracy Certification OR

Centre dentaire Grenon Certification OR

Chalifoux casse-croûte, bar laitier, boutique Certification ARGENT

Colisée Cardin/Ville de Sorel-Tracy Certification ARGENT



Un milieu CERTIFIÉ Famille signifie que l’endroit est, en premier lieu, accueillant envers les familles, mais aussi, tout dépendant du niveau de certification obtenue, adapté pour celles-ci que ce soit par la présence d’un stationnement réservé aux familles, de toilette accessible aux clients ou d’une table à langer, etc.



La Grande semaine des tout-petits La Grande semaine des tout-petits était l’occasion tout indiquée pour souligner les efforts des organisations. Cette semaine, initiée par Avenir d’enfants, est une occasion pour, entre autres, mettre en lumière des acteurs et des actions favorables au développement des tout-petits.



Au niveau local, les organismes du milieu ont organisé un concours de dessin où l’on invitait les tout-petits à rêver grand. Près de 200 enfants y ont participé! L’idée était de renforcer le lien entre les élus et la petite enfance.



« On parle de plus en plus de “responsabilité partagée”. C’est-à-dire que pour bien se développer, un enfant a besoin non seulement de ses parents, mais aussi de sa famille, de sa communauté et de la société », soutient le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas.



Soulignons que Denis Marion, maire de Massueville et vice-président du Comité régional de la famille, a indiqué avoir été marqué lors des dernières élections municipales au Québec par la place qu’a prise la qualité de vie dans les programmes des candidates et candidats un peu partout. « Les tout-petits citoyens sont d’une grande importance pour nos villes et villages dont ils sont essentiellement l’avenir. Mais peut-être devrions-nous réaliser aussi qu’ils sont notre présent », conclut-il.