Comptoirs de cuisine : tendances 2017

Cette année, les tendances en matière de décoration de cuisine ont commencé à changer. Si le style épuré et simple des dernières années demeure, on opte davantage pour la chaleur, la convivialité, l’originalité et l’ambiance décontractée. On ose le mélange des styles, des matériaux et des différents tons d’une même couleur, en plus de personnaliser la pièce au maximum. Les lignes droites cèdent la place aux courbes lorsque c’est possible.

Par conséquent, si vous vous demandez comment réaménager votre cuisine ou rafraîchir son style, sachez que les matériaux haut de gamme sont à la mode, pour les revêtements de sol et les armoires, mais surtout pour les comptoirs de cuisine. Vous pouvez compléter le tout avec une robinetterie et des accessoires en laiton, en métal vieilli ou en cuivre non traité, par exemple.

Les matières naturelles

Lorsqu’on parle de matériaux haut de gamme, on fait surtout référence à des matières nobles et naturelles. Bien entendu, le bois est la matière noble par excellence : il s’agit d’une ressource renouvelable qui apporte beaucoup de chaleur à une pièce, en plus d’être polyvalent, puisqu’on l’utilise aussi bien au sol que pour l’ameublement, par exemple. Laquées, foncées ou de couleur naturelle, les essences les plus populaires sont l’érable, le merisier, le noyer et le chêne.

Par conséquent, vous pouvez choisir un comptoir en bois sur mesure pour donner du cachet à votre cuisine et vous serez parfaitement dans le ton. Il faut cependant savoir que le bois nécessite un entretien minutieux, en particulier pour un comptoir. Vous devez donc vous assurer que ce choix vous convient.

La pierre est également très en vogue, qu’il s’agisse de marbre, de granit ou de quartz. Pour donner plus de caractère à votre cuisine, choisissez une pièce avec de grosses veines plutôt qu’un fini lisse et uni. Il s’agit néanmoins d’une option plus coûteuse et il faut donc prévoir un budget en conséquence.

Les options synthétiques

Il est tout de même possible d’obtenir un effet chic et haut de gamme avec des matières synthétiques, faciles d’entretien et surtout moins coûteuses. L’imitation de béton, par exemple, est une solution peu coûteuse et facile à réaliser. Le fini peut être chaud ou froid, selon l’effet recherché et les autres matières utilisées dans la cuisine.

Le MDF laqué, quant à lui, peut venir dans un fini uni ou imiter le bois à un prix inférieur, tout comme le stratifié. Il s’agit donc de deux bonnes options si votre budget est plutôt modeste ou si vous préférez investir davantage dans un autre élément de la cuisine que le comptoir.

Toutefois, comme il s’agit d’un espace de travail qui sera sans doute très utilisé pour faire toutes sortes de choses, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la qualité à lui accorder. Il faut qu’il résiste au temps et à l’usure. Que vous privilégiiez une matière naturelle ou synthétique, le comptoir se présente donc comme un élément très important de votre cuisine et vous devriez donc le choisir avec un grand soin.