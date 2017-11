Quel implant dentaire choisir?

Article commandité

Si vous avez perdu une ou plusieurs dents pour quelque raison que ce soit, il est important de combler l’espace créé par de nouvelles dents artificielles. Lorsque les dents ne sont pas remplacées, la mâchoire devient moins stimulée et certains traits du visage risquent de se déformer à long terme. Le remplacement d’une dent prévient donc la perte graduelle de la masse osseuse et musculaire de cette région.

Selon le nombre de dents à remplacer, plusieurs solutions s’offrent à vous. Le pont dentaire et la prothèse complète ou partielle sont des choix classiques. Toutefois, l’implant dentaire est plus durable s’il est bien entretenu. Il peut accueillir une simple couronne, un pont ou une prothèse fixe ou amovible, selon vos besoins.

Le principe de l’implant

Grosso modo, l’implant dentaire est tout simplement une racine artificielle en titane qui est vissée dans l’os maxillaire. Le titane est l’un des rares métaux que le corps humain ne rejette pas. Une petite anesthésie locale est nécessaire à cette opération. Puis, un pilier est fixé sur l’implant et servira par la suite à soutenir la ou les dents de replacement, lorsque les gencives auront guéri.

Toutefois, il se peut qu’une greffe osseuse soit nécessaire avant que l’implant soit installé, si votre masse osseuse n’est pas suffisante à la base de la mâchoire. Une fois l’implant mis en place par un spécialiste, il faudra compter quelques semaines ou mois avant de recevoir vos dents permanentes et vous devrez sans doute adapter votre alimentation en conséquence. Entre temps, il est possible que vous ayez des dents dites « de transition » pour faciliter ce changement.

Les dents artificielles

Selon le nombre de dents à remplacer, un spécialiste en implantologie saura vous conseiller sur le type d’implant le plus adapté à votre situation. On pourra donc vous proposer une prothèse complète ou partielle pour restaurer vos dents et celle-ci pourra être fixe ou amovible. Il pourrait également s’agir d’un pont, s’il ne manque que quelques dents ou même une seule entre au moins deux dents. Par contre, si vous n’avez perdu qu’une dent, la couronne est souvent la meilleure solution.

Les dents artificielles sur implant, en particulier la couronne, offrent un aspect naturel. La plupart des gens ne remarqueront donc pas que vous avez perdu certaines de vos dents et qu’elles ont été remplacées. De plus, ces dents sont confortables, ce qui vous permet de manger normalement une fois que l’implant est bien intégré dans la bouche.

Enfin, ces nouvelles dents nécessitent souvent un entretien comparable à celui des dents naturelles. Les implants sont positionnés à vie dans votre mâchoire. Si vous entretenez vos dents artificielles correctement, elles pourraient durer de nombreuses années, en fonction de la solution choisie. La couronne est d’ailleurs si durable qu’elle a rarement besoin d’être remplacée.

Bien sûr, il est toujours préférable de garder des dents naturelles. Cependant, plusieurs facteurs font en sorte que cela n’est pas toujours possible pour vous. Heureusement, vous pouvez retrouver un sourire resplendissant grâce à la dentisterie esthétique et à l’utilisation d’implants dentaires appropriés.