4 conseils pour bien choisir son garage

Vous avez des problèmes mécaniques ou vous avez des travaux d’entretien à faire réaliser sur votre véhicule ? Choisir un garage mécanique pour faire réparer ou encore entretenir sa voiture n’est pas une tâche facile, d’autant plus que les consommateurs ont l’embarras du choix sur le marché. Voici quelques conseils pour vous aider à bien sélectionner votre prochain garage.

1. Choisir un garage mécanique certifié

Faire réparer sa voiture coûte déjà assez cher ; s’il faut en plus que les réparations soient réalisées par des mécaniciens qui ne sont pas certifiés, cela risque de vous couter encore plus cher. Pour éviter les mauvaises surprises, privilégiez un garage dont les mécaniciens disposent non seulement des formations requises pour procéder aux travaux dans les règles de l’art, mais qui possède également les équipements requis pour effectuer les bons diagnostics.

Les mécaniciens doivent en outre être détenteurs de leurs cartes de compétence. Ces dernières attestent qu’ils ont complété une formation d’études professionnelles en mécanique automobile et qu’ils disposent d’un nombre suffisant d’heures pour détenir le titre de mécanicien. Plusieurs garages peuvent exercer sans cartes de compétence. Normalement, les qualifications et les certificats de compétence sont affichés publiquement dans le garage.

2. Choisir un garage recommandé par le CAA-Québec

Si vous désirez avoir la certitude que vous choisissez un garage mécanique certifié, vous pouvez opter pour un atelier de mécanique automobile recommandé par le CAA-Québec. Il y en a plus de 400 dans la province de Québec. Le CAA-Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de défendre l’intérêt de ses membres dans plusieurs domaines, dont celui de l’automobile. Par l’entremise de clients mystères envoyés dans les différents garages, l’organisme est en mesure d’effectuer des vérifications de base et d’attester de la compétence d’un atelier. En choisissant un garage recommandé CAA-Québec, vous avez donc la certitude que les travaux seront réalisés par des professionnels.

3. Choisir un garage près de chez soi

Cela peut sembler évident, mais il est conseillé de choisir un garage qui est situé près de chez vous ou encore à proximité de votre lieu de travail. Cela facilitera vos déplacements. Cela sera en effet plus facile d’aller porter votre voiture et également d’aller la chercher, une fois que les travaux seront terminés.

4. Choisir un garage recommandé par les autres utilisateurs

Une excellente manière de bien choisir son garage mécanique est de se fier aux avis des autres utilisateurs sur le Web. Il existe une panoplie de sites d’évaluation de produits vous permettant d’en apprendre plus sur un commerçant en particulier et d’effectuer votre sélection. Les avis publiés sur Google ou encore sur Facebook peuvent vous fournir de précieux indices quant à la réputation d’un garage en particulier.

Voilà ; en suivant ces quelques conseils, vous devriez être en mesure de bien choisir votre prochain garage. N’oubliez pas qu’afin de faire durer plus longtemps votre véhicule, il est important de le faire entretenir par des professionnels. Il est donc primordial de bien choisir son garage afin de maximiser sa durée de vie.