Chauffage au gaz naturel : avantages et inconvénients

Avec l’hiver qui est à nos portes, il convient de se demander si l’on possède le bon mode de chauffage pour sa résidence ou son commerce. Se déclinant en deux principales méthodes, soit celle du chauffage au gaz propane et celle du chauffage au gaz naturel, le chauffage au gaz naturel représente une option de choix pour les consommateurs. Dans cet article, nous vous présentons les avantages et les inconvénients associés à cette méthode de chauffage.

Un mode de chauffage écologique et performant

Vous pouvez envisager le système de chauffage au gaz naturel pour son impact moindre sur l’environnement. En effet, le système de chauffage au gaz naturel est composé d’un hydrocarbure léger et offre la méthode de combustion de gaz la plus propre de toutes les énergies fossiles (charbon, mazout, etc.).

Le gaz naturel produit en outre environ 30 % moins de dioxyde de carbone (CO2) que le pétrole et environ 50 % de moins que le charbon. Représentant environ 12 % de la demande totale en matière d’énergie au Québec, le gaz naturel s’avère donc une option de choix pour chauffer sa résidence ou son commerce. Qui plus est, le chauffage au gaz naturel est plus performant que le système de chauffage électrique ou au mazout ; raison de plus de le considérer pour son prochain système de chauffage résidentiel ou commercial.

Un mode de chauffage économique et fiable

Une autre bonne raison d’opter pour le chauffage au gaz naturel est son coût. En effet, ce mode de chauffage fait partie des moins coûteux qui soient. Non seulement il est moins coûteux à installer, mais il permet de réaliser des économies d’énergie substantielles chaque année. Qui plus est, le gaz naturel est polyvalent, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé pour chauffer les piscines, les foyers et les barbecues.

Le gaz naturel offre un degré de confort uniforme dans toute la maison et son effet est instantané, c’est-à-dire qu’il chauffe rapidement une pièce. Par ailleurs, en cas de panne d’électricité, l’alimentation est maintenue, ce qui fait que vous n’avez pas à composer avec une panne de chauffage, comme cela peut être le cas du système de chauffage fonctionnant à l’électricité.

Une énergie limitée non renouvelable

Les inconvénients associés au gaz naturel sont que même si la méthode de combustion de ce type de gaz est écologique, le gaz naturel est une énergie fossile non renouvelable, ce qui signifie qu’il va se raréfier au cours des prochaines années et que son prix augmentera. Le gaz naturel est également principalement composé de méthane, un gaz qui a un pouvoir de réchauffement climatique 23 fois supérieur au CO2. Le gaz naturel contribue donc, dans une certaine mesure, au réchauffement climatique de la planète.

De plus, l’accès à la ressource est limité. Le fait, par exemple, que les gisements de pétrole soient localisés à des endroits précis, fait en sorte qu’il peut devenir difficile de se procurer le gaz pour certaines communautés ou pays. Par ailleurs, puisque la ressource est non renouvelable, il faudra trouver rapidement une alternative à cette méthode de chauffage, car on estime qu’au rythme où vont les choses, il ne reste que 60 ans de réserves dans le monde.