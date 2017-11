Article commandité

Si vous êtes comme toutes les femmes normalement constituées de ce monde, vous avez probablement de la cellulite. Et vous détestez cela ! En effet, bien qu’il s’agisse d’un phénomène entièrement naturel (eh oui !), le premier réflexe qui nous vient à l’esprit, lorsque l’on aperçoit ce phénomène indésirable, que l’on appelle également « peau d’orange », se former sur nous, est de vouloir s’en débarrasser au plus vite.

Toutefois, se débarrasser de la cellulite n’est pas si simple. Heureusement, il existe des traitements spécialisés, tels que le traitement contre la cellulite Venus Legacy, qui vous permettront d’améliorer considérablement l’apparence de votre peau.

Qu’est-ce que la cellulite et comment la traiter?

Tel que mentionné, la cellulite est un phénomène naturel qui se produit lorsque des cellules graisseuses se forment sous la peau et la déforment. Notre peau est composée de trois couches, soit de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. C’est dans cette dernière partie que s’emmagasinent les graisses dont notre organisme a besoin pour fonctionner. On appelle le processus de stockage des graisses lipogenèse.

Une fois les graisses stockées, elles sont emmagasinées et transformées en énergie grâce à un procédé appelé lipolyse. La cellulite se forme lorsqu’il y a un déséquilibre entre le stockage et le déstockage des graisses. En effet, lorsqu’une trop grande quantité de graisses doit être absorbée par l’organisme, celle-ci s’accumule et bloque la circulation des graisses dans les tissus adipeux. Cela crée une inflammation et la cellulite est ainsi formée.

Les types de cellulite et les traitements

Il existe trois types de cellulite, soit la cellulite adipeuse, la cellulite aqueuse et la cellulite fibreuse. Tandis que la première est le résultat d’un surplus de poids, la deuxième est causée par des problèmes circulatoires et de rétention d’eau. Quant à la troisième, elle est causée par l’accumulation de fibres de collagène autour des cellules graisseuses stockées. C’est la plus difficile à enrayer de toutes.

Outre l’exercice et l’alimentation, il existe plusieurs formules ou traitements pouvant aider à diminuer la cellulite. C’est le cas du traitement Venus Legacy offert par la compagnie Spa Santé, corps et âme.

Qu’est-ce que le traitement Venus Legacy?

Bénéficiez de traitements de réduction de la cellulite sans douleur dans un spa avec le traitement Venus Legacy. Utilisant l’une des technologies brevetées les plus performantes qui soient en matière de médico-esthétique, le traitement Venus Legacy permet de remodeler votre corps, de réduire la peau d’orange et d’estomper les rides et les ridules du visage.

La radiofréquence multipolaire utilisée permet de chauffer les tissus au niveau des différentes couches de la peau et de resserrer les fibres relâchées, augmentant ainsi la production de collagène de manière naturelle. Par ailleurs, les champs électromagnétiques pulsés permettent de stimuler le renouvellement cellulaire et d’optimiser la circulation sanguine. Les toxines sont éliminées et votre peau devient plus lisse. Les effets sont bénéfiques à tous les niveaux.

Combien coûte le traitement?

Dépendant du nombre de régions traitées, il en coûte entre 125 $ et 250 $ pour une séance Venus Legacy. Si les effets sont visibles dès les premières séances, il est conseillé de suivre le nombre de séances suggéré pour maximiser les résultats sur votre peau.