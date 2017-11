Accès médiation citoyenne Pierre-de Saurel : L’unité est maintenant disponible à recevoir des demandes

Après plus d’une vingtaine d’heures de formation, l’unité de médiateurs bénévoles est maintenant prêt à recevoir des demandes de la part des citoyens de la MRC Pierre-De Saurel qui souhaitent concrètement améliorer leurs relations de voisinage et leur qualité de vie.



Chapeauté par Justice Alternative Pierre-De Saurel, ce nouveau service, Accès médiation citoyenne Pierre-De Saurel, s’adresse aux personnes aux prises avec une situation conflictuelle et qui souhaitent s’impliquer dans la recherche de solutions. Ces conflits peuvent être de natures variées, tel que problèmes entre voisinage, problèmes concernant la propreté, le bruit, des altercations verbales ou physiques. Cependant, il faut préciser que tout ce qui concerne les séparations, la garde d’enfant ou la gestion du patrimoine, ces demandes ne pourront être traitées par le service.



C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que la directrice de Justice Alternative Pierre-De Saurel, Nicole Teasdale, annonce qu’Accès médiation citoyenne ouvre ses portes officiellement. « Notre unité de médiation citoyenne est composé de 5 citoyens ayant reçu une formation de trois jours. Ils vont recevoir les demandes, fixer une rencontre préparatoire, contacter la seconde personne impliquée dans le conflit pour ensuite l’informer de la demande de médiation citoyenne. », explique Nicole Teasdale. « Si les deux parties acceptent de se rencontrer, le rôle du médiateur sera d’emmener ces gens à se parler… » précise Mme Teasdale.



Sabrina Lévesque, intervenante à Justice Alternative Pierre-De Saurel, voit en ce nouveau service une belle opportunité de plus pour régler des conflits dans la région. « Je crois en la médiation citoyenne, c'est une nouvelle approche, basée sur la communication. Certaines personnes ne savent plus quoi faire, et ne veulent plus passer par la lourdeur du système judiciaire. On va pouvoir les aider, les accompagner. »



Pour toute demande de médiation citoyenne, contactez l’Unité d’Accès médiation citoyenne Pierre-De Saurel au 450 746-0954.



L’organisme tient à remercier le soutien financier de Bureau du Fonds Accès Justice ainsi que plusieurs organismes de la région pour leur appui moral dont Centre d’action bénévole, Table des aînés, Table de concertation jeunesse, La Porte du Passant, Maison d’Animation populaire, Carrefour naissance-famille, Carrefour jeunesse emploi, CISSS Montérégie, Santé mentale Québec Pierre-De Saurel, Association Des Aidants Naturels Du Bas Richelieu, CDC Pierre-De Saurel, La Caravane du Bonheur et L’Ardoise.