Pourquoi choisir un garage certifié CAA?

Article commandité

Choisir le bon garagiste n’est pas simple, en particulier si vous connaissez peu les voitures et la mécanique. Heureusement, l’Association canadienne des automobilistes (CAA) offre un large réseau de garages recommandés. Cela vous garantit notamment un excellent service. Si vous décidez de choisir un garage automobile recommandé CAA, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages, en particulier si vous êtes un membre.

La qualité avant tout

Les garages recommandés par CAA font l’objet d’évaluations fréquentes avec des clients-mystères ainsi que des sondages de satisfaction auprès des membres qui ont eu recours à leurs services. De plus, l’Association possède des critères rigoureux pour certifier les garagistes de son réseau et c’est la satisfaction de la clientèle qui prime.

Grâce à ces normes de qualité élevées, vous obtenez un service fiable et professionnel chaque fois. Vous savez que les employés sont compétents et qu’ils effectuent uniquement le travail nécessaire pour votre véhicule à l’aide des équipements adaptés. Tout cela se fait de façon précise et avec une efficacité très appréciée des clients.

Par ailleurs, grâce au programme Clé Verte, tous les garages CAA sont aussi réputés pour les pratiques écoresponsables. Autrement dit, ils offrent une saine gestion de leurs matières résiduelles et dangereuses. Réduire les déchets et le gaspillage ainsi que recycler ou récupérer les produits qui peuvent l’être font également partie de ces pratiques. Celles-ci contribuent grandement à réduire l’empreinte écologique de l’entreprise.

Les avantages CAA

Les membres de l’Association canadienne des automobilistes peuvent profiter de plusieurs services et bonus intéressants lorsqu’ils optent pour un garage certifié CAA. Tout d’abord, ils peuvent bénéficier d’une remise de 3 % en dollars CAA sur leurs achats, entretiens et réparations en effectuant le paiement par service Interac.

Ces remises vous donnent notamment droit à des cartes-cadeaux ou vous permettent de réduire le coût de votre prochain voyage. Les économies possibles grâce à l’échange de points sont considérables et assez variées. Vous y trouverez donc votre compte très facilement.

Vous avez également droit à des garanties sur les réparations et entretiens effectués par les garagistes du réseau CAA. Par ailleurs, en cas de litige avec l’un d’eux, vous aurez accès à un service de médiation afin de trouver un terrain d’entente.

Enfin, parmi les garagistes certifiés CAA, vous trouverez plusieurs types d’entreprises, telles que des concessionnaires, des carrossiers et d’autres spécialistes. Des ateliers de véhicules de loisirs font également partie du réseau, ce qui est bien utile si vous avez un véhicule récréatif, une motoneige ou une moto, par exemple, ou encore si vous envisagez l’achat de ce type de véhicule.

Finalement, si les avantages d’être membre de l’Association canadienne des automobilistes sont déjà bien connus, ceux liés au choix d’un garage du réseau CAA pour l’entretien de votre voiture sont tout aussi importants et gagnent à être mis en valeur. En plus de garantir des services de grande qualité, le réseau CAA offre plusieurs autres bienfaits financiers et écologiques. Ainsi, peu importe ce qui vous tient à cœur, les chances que vous y trouviez votre intérêt sont très élevées sur plusieurs aspects.