5 conseils pour bien planifier la rénovation de sa salle de bain

Article commandité

Vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation dans votre salle de bain, mais vous craignez de vous retrouver avec une facture salée ? Afin d’éviter des coûts inutiles, il est important de bien planifier ses travaux de rénovation. Voici quelques conseils à avoir en tête pour réussir votre prochain projet de rénovation de salle de bain.

Établir un budget

Cela peut sembler cliché, mais vous devez établir un budget pour votre projet de rénovation en fonction des besoins de chacun des habitants de la maison. Vous devez par la suite vous assurer que tous les travaux entrent dans le budget que vous vous êtes fixé.

Calculez dans votre budget tous les frais afférents reliés aux travaux, tels que les déplacements en magasin, l’achat des matériaux (vanité, tuiles de plancher, baignoire, lavabo, accessoires de robinetterie, peinture, miroirs, tapis, etc.), la main-d’œuvre requise ainsi que les travaux de finition. Choisissez les travaux que vous désirez ou pouvez faire vous-même et ceux que vous désirez confier à des experts.

Inclure tous les travaux, tels que la plomberie, etc.

Pensez également à inclure les travaux de plomberie et d’éclairage dans le prix, puisqu’il est fort probable que ces deux éléments seront à repenser lors de la création ou de la rénovation de votre nouvelle salle de bain. Pour éviter les dépassements de coûts, vous pouvez faire appel à un professionnel du design et de la rénovation ; celui-ci sera en mesure de vous accompagner dans votre projet, tout en tenant compte du budget que vous vous êtes fixé.

Bien choisir ses matériaux

La salle de bain est une pièce charnière dans une maison. C’est pourquoi il importe de bien choisir ses matériaux afin de s’assurer de la mettre le plus en valeur possible en fonction de son budget. Si vous n’avez pas les moyens de vous payer un matériau en particulier, vous pouvez opter pour un matériau similaire ou une imitation ; plusieurs personnes ne verront pas la différence et vous obtiendrez l’effet visuel recherché.

Avoir un plan de travail

Avoir un plan de travail bien défini est essentiel à la réussite de tout projet de rénovation. Lors de l’élaboration du plan, vous devrez non seulement déterminer les matériaux que vous utiliserez, mais également l’emplacement des éléments ; celui-ci jouera un rôle clé dans la réussite de votre projet. Prenez également en considération l’espace dont vous disposez ainsi que l’emplacement de la tuyauterie et des conduits électriques. Cela vous aidera au moment de choisir la grandeur des meubles et des accessoires.

Bien choisir son entreprise de rénovation

Si vous faites affaire avec des professionnels, et il est fortement recommandé de le faire, – en effet, cela vous évitera bien des maux de tête et des dépassements de coûts –, il est important de bien choisir l’entreprise à qui vous confierez votre projet. Idéalement, choisissez une compagnie qui possède de l’expérience dans le domaine, qui possède ses cartes de compétence et qui a été recommandée par d’autres clients. En procédant ainsi, vous vous éviterez bien des mauvaises surprises.