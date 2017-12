Bilan positif pour la première fin de semaine de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy

116 raccompagnements ont été effectués lors de la première fin de semaine de l'Opération Nez rouge dans la région de Sorel-Tracy grâce aux 92 bénévoles présents.



La soirée de vendredi s’est terminée avec 60 transports alors qu’il y en a eu 56 samedi. À pareille date l'an dernier, 94 transports avaient été réalisés.



L'Opération Nez rouge Sorel-Tracy reprend du service de jeudi à samedi prochain. Rappelons que le service de raccompagnement est gratuit, mais que les dons sont acceptés et vont en entier à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. L’organisme contribue de multiples façons à la réussite et à l’épanouissement des jeunes de la région qui fréquentent le Cégep de Sorel-Tracy.



Saviez-vous qu’être bénévole peut avoir une retombée supplémentaire pour les étudiants d’ici? En effet, pour appuyer son partenariat avec l’Opération Nez rouge, le Mouvement Desjardins remettra cette année 1$ par participation bénévole aux 61 centrales du Québec. Ainsi, plus il y aura d'actions bénévoles, plus il y aura de retombées pour les communautés et pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.



Il n’est pas trop tard pour s’impliquer! Toute personne désirant offrir ses services peut s’inscrire en ligne sur le site de l’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com. Pour d’autres informations, communiquez avec la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450-742-6651, au poste 2105, ou par courriel à fondation@cegepst.qc.ca. Pour des informations exclusives sur l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, des photos, des anecdotes, retrouvez-nous sur Facebook!