La MRC de Pierre-De Saurel grande gagnante du Défi municipalité de la Semaine québécoise de réduction des déchets

Avec son défi Lunch zéro déchet lancé aux écoles et aux familles de la région, la MRC de Pierre-De Saurel a été choisie grande gagnante du Défi municipalité de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD).



Le jury, composé de trois experts en gestion des matières résiduelles, a été convaincu de la pertinence du défi Lunch zéro déchet. En effet, l'idée de lancer le défi aux écoles ainsi qu’aux familles leur est apparue très porteuse.



La MRC se mérite ainsi le premier prix du Défi municipalité, soit une étude de la firme Chamard stratégie environnementale d’une valeur de 3 500 $ sur un aspect environnemental de la MRC. Un montant qui sera utilisé pour poursuivre et renforcer la sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles dans l’esprit de la réduction des déchets, du recyclage, du réemploi et de la valorisation.



Le défi lancé par la MRC s’inscrit dans la campagne Mission : Réduction, où l’objectif est de réduire collectivement le tonnage de matières résiduelles envoyé à l’enfouissement.

La MRC profite de l’occasion pour remercier encore une fois tous les participants de ce beau défi, dont les écoles participantes : Sainte-Anne-les-Îles, Martel, Pierre-de-SaintOurs, Saint-Roch et Au Petit Bois.