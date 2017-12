4 priorités pour votre entreprise en 2018

Article commandité

Vous souhaitez booster votre business ? Acquérir plus de performances ? Bref, gagner plus d’argent ? Suivez le guide !

1) Devenez le meilleur vendeur

Sans vente, pas d’entreprise. Pour augmenter votre chiffre d’affaires, soyez présent sur le terrain, c’est la seule façon de connaître votre marché, de répondre aux attentes de vos clients et de leur donner envie d’acheter d’autres produits ou services. Deux solutions s’offrent à vous :

Recruter un ou plusieurs commerciaux pour diffuser un argumentaire bien huilé auprès de vos prospects. Si votre entreprise démarre, vous n’aurez pas forcément les moyens financiers. Réservez cette option pour plus tard.

Profiter de l'expertise d'une agence web à Montréal. Un site internet vous permettra de collecter des informations précieuses sur votre clientèle, ses habitudes d’achat, ses objections. Vous pourrez alors concevoir des offres commerciales adaptées à ses envies et proposer des services qui vous démarqueront de vos compétiteurs. Une fois ces données client contrôlées, vous serez en mesure de développer un argumentaire commercial qui fera référence auprès de vos collaborateurs.

2) Misez sur la technologie

En automatisant les tâches administratives et comptables, vous améliorez votre productivité. La communication digitale permet non seulement de gérer un grand flux d’informations, mais aussi de mieux les décrypter, les comprendre et les analyser. Il existe par exemple de nombreux logiciels de gestion vous permettant de gagner un temps précieux que vous consacrerez au développement de votre entreprise.

3) Soyez très compétitif

Étudiez votre concurrence au moyen d’une méthode efficace : le benchmarketing ! Première étape : l’élaboration d’une grille de comparaison avec d’autres sites pour effectuer une veille et collecter des données. Un spécialiste du marketing vous y aidera. Deuxième étape : l’intégration de ces données au sein de votre entreprise en vue d’améliorer un ou plusieurs processus. Il peut s’agir d’augmenter la satisfaction du client par un plus grand choix de modes de paiement, par des délais de traitement plus rapides ou encore par un produit ou un service innovant.

4) Optimisez votre temps de travail

Ne courez plus après le temps, organisez-vous. Listez vos tâches, priorisez-les, estimez le temps nécessaire à leur traitement, planifiez- les et… déléguez ! Pour être sûr de ne pas être retardé, imposez à vos collaborateurs une obligation de résultat : en cas de problème, ils devront trouver une solution eux-mêmes. Enfin, prévoyez des temps de repos pour recharger votre énergie, vous ne tiendrez pas autrement.

Gageons que ces priorités en forme de résolutions pour 2018 vous garantiront réussite et prospérité.