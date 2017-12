L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy a réalisé 206 raccompagnements de jeudi à samedi dernier

La deuxième fin de semaine de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy a permis d'effectuer 206 raccompagnements grâce aux 143 bénévoles présents. La soirée du vendredi 8 décembre a été la plus occupée. Les bénévoles présents ont réalisé 105 raccompagnements en quelques heures seulement. L’organisation a complété 321 raccompagnements depuis le début de la présente campagne.



L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy reprendra du service ce jeudi 14 décembre. Vous avez une soirée festive au programme? Prévoyez votre retour à la maison! Les taxis, les parents, les amis ou encore, les bénévoles de l’Opération Nez rouge, sont toujours là pour vous raccompagner en toute sécurité. Pour la région de Sorel-Tracy, vous êtes invités à composer le 450-746-1611.



Vous avez envie de participer à ce « classique du temps des Fêtes » qu’est l’Opération Nez rouge? Vous pouvez vous inscrire comme bénévole jusqu’au 31 décembre. Plus il y a de petits rennes sur la route, plus nous pouvons raccompagner de gens à la maison! Pour toute information, visitez le www.operationnezrouge.com. Vous pouvez aussi rejoindre la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, le maître d’œuvre d’Opération Nez rouge dans la région, en composant le 450-742-6651, au poste 2105. Nous sommes aussi sur Facebook!