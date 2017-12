Mettez-vous au verre !

Article commandité

Vous êtes en train de procéder à des rénovations ou encore vous entamez des travaux dans une construction neuve ? Avez-vous déjà pensé au verre pour enjoliver votre décor et votre logis ? Sinon, vous devriez, car ce matériau regorge de qualités. En voici quelques-unes :

Un matériel polyvalent qui s’harmonise avec tous les styles

Qu’il s’agisse de douches en verre, de rampes en verre, de cloisons en verre, de meubles en verre, de planchers en verre ou de tout autre élément de décoration en verre, le verre est un matériau polyvalent.

En effet, en plus de donner un style raffiné, le verre s’harmonisera facilement avec tout. C’est pourquoi vous devriez l’inclure dans votre prochaine sélection de matériaux pour vos projets de rénovation ou de construction.

Transparent et élégant, le verre met en valeur une pièce, en plus de lui donner un aspect moderne et contemporain. Il existe autant de modèles de meubles, de douches et de rampes en verre qu’il existe de goûts sur la terre. La seule limite est votre imagination. Selon votre style de décoration, vous pouvez donc faire construire vos éléments en verre sur mesure, de manière à vous créer un décor entièrement personnalisé.

Il est également possible d’opter pour des tables ou des rampes en verre colorées, teintées et texturées, pour réaliser un décor encore plus personnalisé. Bref, avec le verre, les possibilités de décoration sont infinies !

Une plus grande luminosité

Contrairement aux meubles en bois, par exemple, les meubles en verre n’absorbent pas la lumière ; ils la laissent se refléter, ce qui confère à vos pièces un aspect plus lumineux. Qui plus est, le verre a la propriété de faire paraître vos espaces plus grands, autre bonne raison d’opter pour ce type de matériau qui peut s’avérer pratique, particulièrement si vous avez de petites pièces.

Un matériau facile d’entretien qui ne tache pas

Le verre est également un matériau qui est facile d’entretien. Il suffit de prendre un chiffon et d’appliquer un produit nettoyant pour enlever les taches. En effet, contrairement à d’autres matériaux, le verre ne tache pas. Il est donc idéal pour les meubles qui se salissent souvent, tels que les tables de cuisine et de salon.

Un matériau écologique et durable

Autre avantage offert par le verre, en plus d’être élégant et polyvalent, le verre est aussi un matériau écologique et durable. En effet, le verre peut être recyclé – plusieurs meubles sont d’ailleurs fabriqués en verre recyclé –, ce qui fait de lui un matériau qui ne nuit pas à l’environnement.

Qui plus est, bien entretenu, le verre peut durer pendant des années. Résistant bien aux égratignures, il est toutefois fragile aux bris. Cela constitue d’ailleurs l’un de ses seuls inconvénients, avec le fait qu’il peut attirer la poussière.

En somme, le verre est un matériau esthétique, polyvalent, durable et écologique, qui s’entretient bien et qui ajoutera du charme à votre propriété. Il n’y a donc aucune raison de ne pas le considérer pour vos prochains projets de construction ou de rénovation.