Article commandité

Vous avez commis un crime et vous vous demandez dans quelle mesure un avocat criminaliste peut vous aider? Afin de vous aider à voir plus clair dans votre démarche, nous vous présentons, dans cet article, les champs de compétences d’un avocat criminaliste. Selon l’infraction que vous avez commise, vous serez par la suite en mesure de déterminer ou non s’il est la meilleure personne pour vous défendre auprès du procureur de la Couronne.

Un membre du Barreau, spécialisé en droit criminel

À l’instar des autres avocats, l’avocat criminaliste est membre du Barreau du Québec. Ce qui le distingue des autres est qu’il est spécialisé en droit criminel, donc dans le droit relatif aux infractions au Code criminel. Il possède donc des connaissances poussées des différents types d’infractions (conduite avec facultés affaiblies, alcool au volant, violence conjugale, fraude, etc.) ainsi que des différents types de sentences qui y sont associées. Par le fait même, l’avocat criminaliste possède des connaissances poussées en matière de défense des droits des personnes accusées d’infractions au Code criminel canadien.

Un professionnel polyvalent pouvant défendre de multiples causes

Voici des exemples de dossiers pour lesquels un avocat spécialisé en droit criminel peut intervenir. Comme vous pourrez le constater, l’avocat criminaliste est polyvalent et peut intervenir dans diverses causes, dont les suivantes :

Conduite avec facultés affaiblies/alcool au volant : qu’il s’agisse de conduite avec facultés affaiblies ou d’alcool au volant, l’avocat criminaliste peut vous représenter auprès des autorités juridiques. Probablement l’une des infractions les plus courantes, la conduite avec facultés affaiblies contrevient au Code criminel canadien et entraine de nombreuses conséquences, telles qu’une suspension de permis, une amende et la prison, si vous avez frappé d’autres personnes avec votre auto. Bref, vous aurez besoin d’un avocat pour vous défendre, si vous voulez tirer profit au maximum de votre situation.

Violence conjugale : vous êtes accusé de violence conjugale envers votre conjoint ou conjointe ? Encore ici, l’avocat criminaliste peut vous venir en aide. Incluant les accusations de voies de fait, de menaces et de harcèlement dans un contexte familial, la violence conjugale est une accusation sérieuse à laquelle vous devrez répondre. Il existe plusieurs stratégies de défense que vous pouvez mettre en place pour vous défendre avant que le procureur de la Couronne réussisse à prouver votre culpabilité et l’avocat criminaliste est là pour vous aider. Connaissant bien ce domaine, l’avocat criminaliste travaille dans votre intérêt afin de vous permettre de vous concentrer sur vos autres priorités pendant ce temps.

Les autres types d’infractions

Vous pouvez faire appel aux services d’un avocat criminaliste pour plusieurs autres types d’infractions, telles que le vol à main armée, la fraude, le délit de fuite, les voies de fait graves, les crimes sexuels et les crimes contre la personne (meurtres prémédités, etc.).

En somme, que ce soit pour des accusations de violence conjugale, d’alcool au volant ou encore de fraude, on constate que l’avocat criminaliste peut vous être d’une précieuse aide dans plusieurs domaines. N’hésitez donc pas à faire appel aux services d’un tel professionnel pour défendre vos droits et intérêts en cas de litige.