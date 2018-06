Agir pour mieux vieillir, un projet par et pour les aînés

La MRC de Pierre-De Saurel et la Table de concertation des aînés Pierre-De Saurel « Agir pour mieux vieillir » sont à la recherche de personnes âgées de 50 ans et plus pour réaliser un projet de bénévolat à la télévision communautaire.

Afin de promouvoir les services, les activités et les projets offerts aux aînés dans la région, la MRC et la Table « Agir pour mieux vieillir » ont pris l’initiative, en collaboration avec MAtv Sorel-Tracy, de produire une série d’émissions à la télévision communautaire par et pour les aînés.

Pour cette raison, les partenaires sont à la recherche de personnes motivées par le bénévolat dans le domaine de la télévision. Les postes à combler sont les suivants :

Caméramans

Régisseur de plateau

Preneur de son

Aiguilleur



Une formation et un encadrement professionnel sont offerts. L’implication demandée consiste en une quinzaine d’heures au total.

Pour en apprendre davantage sur le projet, les partenaires et MAtv invitent les personnes intéressées à participer à une rencontre d’information qui aura lieu le 24 avril à 18 h à la MRC de Pierre-De Saurel, située au 50, rue du Fort à Sorel-Tracy.

Il est préférable de confirmer sa présence en téléphonant au 450 743-2703.

En plus, café et desserts seront offerts pour l’occasion.