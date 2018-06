Regroupement de citoyens pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie

Monsieur Richard St-Germain, président du Regroupement de citoyens et de citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028, aimerait profiter du lancement officieux de la campagne électorale au Québec en vue des élections du 1er octobre 2018, pour insister sur le fait que le projet de pont ne sera pas un enjeu électoral dans les comtés concernés des Rives Nord et Sud. Ceci parce que sa nécessité socio-économique fait l'objet d'une quasi-unanimité depuis des décennies.

Partant du principe que tout le monde est pour la vertu, ce qui sera un enjeu, c'est le projet de pont… réalisé dans les meilleurs délais par le promoteur, M. Luc Poirier, sur la base de son engagement public de mars 2018.

En ce sens, dire simplement : « Je suis pour le projet de pont » n'est pas crédible. Nous ne voulons pas que ce projet d'infrastructure meure comme plusieurs, sur une traditionnelle liste de promesses électorales.

Selon ce que l'on peut observer de l'actualité politique, les promesses électorales d'investissements en infrastructure sont surtout réservées pour les villes de Montréal et de Québec y incluant leurs banlieues immédiates, laissant la facture aux citoyens et citoyennes des régions, en cette dernière semaine des rapports d'impôts 2017.

Si les projets de transport public sont la réponse aux problèmes de congestion dans les grands centres urbains, il en va autrement en région où souvent la nature du territoire dicte la solution.

Considérant que le financement est disponible et que la volonté de réaliser le projet dans l'immédiat est présente, c'est maintenant à la classe politique de s'engager pour Pont STL 2028.

Le décideur public doit en prendre acte et se gouverner en conséquence dans les meilleurs intérêts de la population. Telle est la nature réelle de l'enjeu électoral pour l'automne qui vient : 2028 avec la proposition Poirier ou le tout repoussé aux calendes grecques.

Pourquoi en 2028

À propos de 2028, la question du pourquoi de cette date se pose régulièrement. La réaction étant de trouver celle-ci éloignée.

1) Il faut comprendre que 2028 doit s'entendre comme, 2028 ou avant.

2) En termes de gestion, Pont STL 2028 est un projet. Ce faisant, il ne saurait y avoir de gestion de projet sans une date de livraison ou de mise en service. Une date fixe une destination dans l'imaginaire et dans l'esprit de tous et de toutes. C'est un objectif réalisable.

3) De façon terre-à-terre, nous savons que dans le contexte de 2018, tous les projets publics prennent dorénavant beaucoup de temps à se réaliser, notamment au niveau réglementaire et relativement à toute la question environnementale. La seule phase de construction du pont pourrait prendre de 2 à 3 ans, une fois tous les permis obtenus des différents gouvernements qui eux-mêmes, se seront assuré de l'acceptabilité sociale du projet en consultant sous une forme ou une autre, les populations concernées.

D'où la date de 2028 ou moins, comme enjeu électoral réel, pour un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie.

Comment y prendre part

Pour se mobiliser, ouvert à tous et à toutes, n'oubliez pas la tenue du 5 à 7 d'information et d'appui à Pont STL 2028 qui se tiendra à l'Hôtel de la Rive de Sorel-Tracy, le mardi 15 mai 2018 à compter de 17 h.

Pour obtenir des billets, rendez-vous chez Arachides Dépôt et plus, CJSO, les Épiceries Metro (secteurs Sorel et Tracy), Jean-Guy Poirier Golf, Location Kiroule inc., Multi Forme Le Gym, le restaurant Tire-Bouchon et Underbase.

Vous pouvez aussi contacter Jocelyn Daneau (450-517-6287) ou Richard St-Germain (450-880-0418).