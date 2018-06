Suite au décès tragique chez Rio Tinto Fer et Titane

Sylvain Rochon offre ses condoléances à la famille et aux collègues du jeune travailleur.



Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a tenu à exprimer à la famille, aux amis et aux collègues du jeune travailleur, décédé hier des suites d’un accident de travail chez Rio Tinto Fer et Titane, sa peine et sa profonde consternation devant ce tragique accident de travail.

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de ce jeune travailleur, a confié le député. Je souhaite dire à ses proches et à ses compagnes et compagnons de travail que mes pensées sont avec eux.»

« Pour l’instant, au-delà de l’enquête qui permettra de déterminer les causes exactes de ce tragique accident, la priorité doit aller au soutien des proches, a affirmé Sylvain Rochon. Mais il reste qu’à la veille de la fête du 1er mai, cette tragédie vient rappeler cruellement à toutes et tous que les luttes et les campagnes en matière de santé et de sécurité au travail méritent encore, et mériteront toujours d'être activement menées.»