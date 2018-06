La 4e édition de La Course de l’espoir fut un succès

Le 22 avril dernier, plus de 360 personnes ont participé à la 4e édition de La Course de l’espoir au quai Catherine-LeGardeur, à Sorel-Tracy, pour contrer les maladies pulmonaires, sans compter les quelque 70 bénévoles et les nombreux supporters.



C’est au rythme de la musique et sous les rayons du soleil que les participants ont foulé la ligne de départ des parcours de marche et de course, variant de 1 à 21 km.



Le nouveau site et les nouveaux parcours longeant davantage le fleuve ont ravi les participants. Sans compter les nombreux prix de présence, la collation d’après course et la gourde qui était remise en cadeau à tous à la ligne d’arrivée.



Pour reprendre leur souffle, visite des kiosques des partenaires et massothérapie étaient au rendez-vous.



Du plaisir pour tous



Les plus jeunes ont quant à eux eu la chance de s’amuser dans les jeux gonflables en plus d’assister à un combat entre Capitaine América et Black Panthère. De plus, Bouclette la fée a également animé l’échauffement du 1 km.



Nic Audet, humoriste et porte-parole de l’événement depuis 2017, ainsi que Serge Péloquin, maire de la municipalité de Sorel-Tracy, étaient aussi sur place pour rencontrer et échanger avec la population.



Cette 4e édition a permis d’amasser un peu plus de 8 000 $, ce qui totalise près de 30 000 $ depuis la fondation de La Course de l’espoir.



À noter que tous les fonds récoltés sont remis à l'Association pulmonaire du Québec.



Pour plus d’information, visitez le site Internet de La Course de l’espoir au www.lacoursedelespoir.net.