7 conseils pour apprendre l'anglais couramment

L’anglais est la langue la plus utilisée dans le monde de la recherche et des affaires. Son apprentissage est donc devenu indispensable à qui veut mener une belle carrière professionnelle. Face aux nombreuses méthodes existantes, il est parfois difficile de savoir par où commencer. Parler couramment l’anglais nécessite parfois selon les personnes de nombreuses heures de travail et beaucoup d’assiduité. Pour éviter le découragement, il faut savoir multiplier les sources d’apprentissage.

Regarder des séries télévisées

Rien de tel que l’immersion dans la langue. Quand on ne peut pas s’offrir un voyage linguistique, le meilleur compromis reste la série télévisée. Elle permet de se concentrer sur la prononciation et l’intonation, mais aussi d’acquérir du vocabulaire. Dans un premier temps, cherchez des épisodes en version originale sous-titrée en français pour comprendre les dialogues. Ou choisissez des films que vous connaissez déjà. L’avantage est que vous cumulerez à la fois l’écoute et la lecture.

Dans un deuxième temps, visionnez-les en version sous-titrée en anglais. Vous ne saisirez pas tout le vocabulaire, mais la mise en situation des dialogues vous permettra de comprendre et de progresser.

Au bout de quelques semaines, supprimez les sous-titrages.

Un cours d’anglais privilégie la communication orale. Vous intègrerez un groupe de niveau en fonction de vos objectifs de départ. Très interactive, cette méthode permet une correction instantanée par un enseignant professionnel. L’accent sera mis sur la conversation sans omettre les cours de grammaire indispensables à la maîtrise de la langue. C’est un complément fondamental à la série télévisée.

Enrichir son vocabulaire

De nombreuses applications en ligne vous proposeront d’enrichir et de réviser le vocabulaire acquis au moyen de tests ou de quizz. Constituez des fiches en prenant soin de définir les mots dans leur contexte et apprenez-les par cœur. Vous vous y consacrerez à temps perdu, dans les transports ou les files d’attente sur votre téléphone portable.

Parler anglais

L’objectif de l’apprentissage d’une langue est la communication. Parler anglais dans un cours ne suffira pas. Cherchez à communiquer dans des situations réelles avec des amis, des collègues ou même avec un correspondant trouvé sur les réseaux sociaux.

Voyager

L’immersion dans la langue reste la cerise sur le gâteau. Effectuer un voyage linguistique sera doublement enrichissant sur le plan linguistique et culturel. Seul face à des natifs, vous serez obligé de vous jeter à l’eau.

Si vous avez de bonnes bases et peu de temps pour acquérir l’anglais couramment, concentrez-vous sur les méthodes qui privilégient la conversation.