Avantages et inconvénients des prothèses dentaires

L’extraction d’une dent est toujours une décision réfléchie. Pour la remplacer, une prothèse dentaire sera nécessaire pour des raisons de santé et bien sûr d’esthétisme. Le choix se fait le plus souvent en regard du budget, de la faisabilité technique, mais aussi de l’avis personnel. Voici donc un petit comparatif pour vous y aider.

La prothèse dentaire sur implant : la solution idéale

Dans l’absolu, opter pour la stabilité d'une prothèse dentaire sur implant offre de nombreux avantages. En tout premier lieu, elle préservera l’intégrité de l’os de la mâchoire. La vis en titane sur laquelle reposera la couronne stimulera en effet l’activité osseuse. Votre gencive ne subira ainsi aucune modification. Cet implant est très naturel, confortable et surtout définitif.

En revanche, la mise en place est très longue. Il faudra attendre la cicatrisation complète avant de poser les couronnes. Et malheureusement, tout le monde n’est pas candidat à l’implant. Quand cela sera possible, le dentiste aura recours à la greffe osseuse.

La prothèse dentaire sur implant reste néanmoins la solution la plus onéreuse.

La prothèse dentaire amovible

Partielle ou complète, la mise en place d’une prothèse dentaire amovible est rapide. La couleur et la forme des dents artificielles sont parfaitement identiques aux vôtres. C’est également une solution abordable financièrement. Elle est également conseillée en cas de déficit osseux. Suivant le matériau choisi, elle sera plus ou moins durable.

Il faudra cependant se méfier des crochets qui maintiennent la prothèse : à la longue, ils risquent d’abîmer les dents saines voisines. Il n’est pas rare d’avoir à ajouter au fil du temps d’autres dents à la prothèse.

Cette solution est embêtante également en regard de l’os qui aura tendance à se rétracter. Une réadaptation régulière de l’appareil sera nécessaire pour l’ajuster à la gencive.

La mastication des aliments durs au début peut être compliquée, l’élocution peut poser problème si la prothèse a tendance à bouger. Une période d’adaptation est indispensable.

La couronne

La couronne fait partie des prothèses fixes, elle est donc très confortable. Son rôle est de protéger une dent affaiblie. Réalisée le plus souvent en résine composite pour des raisons de coût, elle aura le même aspect que votre dent naturelle. Néanmoins, ce matériau a une durée de vie plus limitée. Moins chère encore et plus résistante, la couronne métallique ne gênera pas l’esthétique de la bouche si elle est située au fond de la bouche.

L’inconvénient majeur de la couronne est qu’il faille tailler la dent.

Le pont dentaire

Le pont dentaire repose sur deux dents saines appelées piliers. Là aussi, le problème est qu’il faudra les tailler. Cette solution est pourtant pratique pour remplacer une ou plusieurs dents encadrées par des piliers sains. Si en revanche, une dent voisine du pilier est infectée, le pont dentaire sera irréalisable.

Pour déterminer votre choix, le mieux est de suivre les conseils de votre dentiste.