5 astuces pour payer moins d'impôts

Payer moins d’impôts est possible à condition de connaître ses droits et de s’y prendre à l’avance. Voici donc 5 astuces s’adressant aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs autonomes et aux entrepreneurs.

Salariés : il faut épargner !

Dès votre premier emploi, vous avez intérêt à épargner dans un REER, surtout si vous êtes célibataire. Les sommes mises de côté sont déductibles de votre revenu imposable, donc vous paierez mécaniquement moins d’impôts. Autre astuce : faire un crédit pour augmenter votre épargne vous permettra de déduire davantage. Comme les taux sont bas actuellement, vous rembourserez votre crédit avec les impôts qui vous seront remboursés !

Si vous êtes mariés, vous avez aussi la possibilité de cotiser pour le REER de votre conjoint. Vous augmenterez ainsi vos déductions fiscales.

Il est possible de cotiser jusqu’à l’âge de 71 ans. Après, il faudra penser à convertir votre REER en fonds de revenus de retraite pour ne pas être imposé sur le capital acquis.

On peut également obtenir des crédits d’impôts pour les dépenses engagées en vue du maintien à domicile, des frais médicaux, mais aussi des cotisations au régime d’assurance.

Propriétaires : avez-vous rénové ?

En tant que propriétaire de votre résidence principale, vous pourrez encore cette année déduire, si c’est toutefois le cas, le montant des travaux effectués pour améliorer la performance énergétique de votre logement. 10 000 dollars sont admissibles.

Parents : vous pouvez gagner de l’argent !

Les frais de garde d’enfants, de leurs activités sportives et culturelles et les dépenses de fournitures scolaires donnent lieu à des crédits d’impôts jusqu’à l’âge de 16 ans. De quoi gagner plusieurs centaines de dollars par enfant et par an !

Calculer son impôt personnel au plus juste vous permettra donc d’optimiser vos revenus. Ne dépassez pas la date limite d’envoi de votre déclaration en revanche, vous paierez des pénalités.

Travailleurs autonomes : connaissez-vous toutes les réductions possibles ?

Les réductions pour les travailleurs autonomes sont très nombreuses et là encore vous avez intérêt à vous rapprocher d’un professionnel de la fiscalité. Sachez que vous pouvez déduire tous les frais inhérents à votre bureau, y compris si vous exercez chez vous, aux logiciels, au chauffage, aux outils, aux transports, aux repas d’affaires, aux formations…

Entrepreneurs : bénéficiez de taux réduits

Jusqu’à 500 000 dollars de revenus, vous avez droit à un taux d’impôts réduit. De la même façon, vos pertes en capital sont utilisables pour réduire vos impôts.

Bien d’autres subtilités existent. Renseignez-vous.