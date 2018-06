Tension musculaire : causes et solutions

Article commandité

Torticolis, dos bloqué, épaule douloureuse, tour de reins, on a tous connu un jour la désagréable surprise que nous infligent des muscles hypertoniques.

Qu'est-ce que le phénomène de tension musculaire ?

L'expression avoir les muscles noués image parfaitement l'inconfort provoqué par un tonus musculaire trop important. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un affaiblissement des muscles qui se manifeste par ce trop-plein de tonus.

La tension musculaire peut parfois atteindre des proportions tellement douloureuses qu'on ne peut plus bouger. Cette douleur est un signal qu'il se passe des choses anormales dans nos muscles.

Les régions les plus exposées au phénomène de muscles noués sont le dos, les épaules, le cou et la zone entourant les reins.

Certaines céphalées de tension, souvent liées à la migraine, sont provoquées par une trop forte tension musculaire.

Les causes de tension musculaire

Principale cause de tension musculaire aiguë, le stress peut déclencher dans le corps un phénomène de réponse défensive contre un agresseur. Tous les muscles passent en tension, parfois extrême, qui est le mode de défense activé par le cerveau et pourvoyeur d'adrénaline.

Cette tension peut en outre survenir par un manque d'hydratation, ou de sels minéraux comme le potassium, qui provoque des crampes. Certaines douleurs musculaires peuvent être provoquées par l'acide lactique que connaissent bien les sportifs, mais elles sont à distinguer de la tension musculaire.

Elle peut encore être la conséquence d'un faux mouvement, d'un manque d'exercice ou du transport d'une charge trop lourde.

Enfin, la qualité des muscles s'affaiblit avec l'âge et les tensions musculaires peuvent donc être plus fréquentes chez les aînés.

Les solutions

Consulter un médecin permettra de détecter ou non toute cause possible d'ordre anatomique. D'anciennes douleurs (entorse, déchirure, etc.) peuvent se réveiller avec le stress et la tension musculaire.

L'auto-massage peut soulager certaines zones atteignables, comme le cou, mais comment faire avec le dos qui est souvent attaqué ?

Il est possible de réduire le stress grâce à la massothérapie à Montréal tout en ôtant de la tension musculaire. Le massage permettra d'isoler les points les plus douloureux, ou les nœuds de tension.

Un massage contre la tension musculaire ne doit pas se pratiquer trop appuyé. Son but est de fluidifier les transports d'oxygène et d'adrénaline. Ce sont des massages calmants.

La pratique du yoga (ou du Pilates) peut également apporter un complément utile grâce aux techniques d'étirement. Des étirements de quelques minutes seulement soulageront la tension musculaire même assis à votre bureau.