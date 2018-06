Choisir un revêtement extérieur durable et efficace

Article commandité

Vous vous faites construire une nouvelle maison et vous êtes à la recherche d’un revêtement extérieur durable et efficace ? Ou encore vous désirez procéder au changement de votre parement extérieur afin d’améliorer l’apparence ou la solidité de votre construction ? Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix de produit.

Qu’est-ce qu’un revêtement extérieur et quel est son rôle ?

Tout d’abord, voyons qu’est-ce qu’un parement extérieur et également quel est son rôle. Le revêtement extérieur est l’habillement de la charpente de votre maison. Son rôle principal est de protéger les murs de votre construction contre la dégradation reliée aux intempéries. En tant que manteau de votre maison, il joue également un rôle esthétique, puisqu’il est en grande partie responsable du style que vous désirez conférer à votre construction, d’où la nécessité de le choisir avec soin.

Le bois, une option de choix pour vos revêtements extérieurs

En matière de maçonnerie et de revêtement extérieur, il existe de nombreux choix, si bien qu’il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver parmi toutes les options qu’on retrouve sur le marché. En général, il est conseillé d’opter pour des matériaux écologiques pour un revêtement extérieur durable et performant.

Écologique à souhait, le bois fait partie de l’un des matériaux les plus efficaces et durables qui soient. Parfait pour tous les types de bâtiments et de constructions, il s’agence bien à tous les styles architecturaux et est parfaitement adapté au climat québécois.

Résistant et léger, il est doté de propriétés isolantes supérieures et se décline en une multitude d’essences (cèdre, pin, épinette, merisier, etc.) permettant de créer différents styles de décoration des plus nobles et esthétiques. Qui plus est, il se marie parfaitement avec d’autres matériaux, ce qui fait qu’il est possible de créer des effets de décoration particulièrement réussis en optant pour ce parement extérieur pour habiller votre résidence.

Les enduits à la chaux

Le bois n’est pas le seul revêtement écologique que vous pouvez utiliser pour recouvrir les murs de votre construction. Les enduits à la chaux font également partie des alternatives écologiques qui s’offrent à vous. Moins dispendieux que les parements en bois, les enduits à la chaux sont des revêtements naturels obtenus à partir de la calcination de la pierre calcaire. Dotés d’une bonne étanchéité et d’une très bonne résistance au feu et à la moisissure, ils sont disponibles en une panoplie de modèles et de teintes pouvant conférer différents effets de style à votre construction.

Les pierres et les briques décoratives

Bien qu’elles soient moins écologiques que la chaux et le bois, les pierres et les briques décoratives font partie des options les plus efficaces et durables qui soient pour recouvrir une maison. En effet, elles sont assorties d’une durée de vie nettement supérieure, ce qui en fait des options de choix pour recouvrir la façade d’une construction. Outre leur extrême résistance aux intempéries, le principal avantage d’opter pour ces matériaux est les grandes possibilités de styles et de couleurs qu’ils offrent.

Pour en savoir plus sur les différentes options de parements extérieurs qui s’offrent à vous, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste.