Découvrez le lifting brésilien

Les fesses bombées et fermes sont de plus en plus en vogue. Suivant la mode des stars du cinéma, qui s’en donnent à cœur joie pour exhiber leurs jolies courbes dans les médias et sur les réseaux sociaux, les filles sont nombreuses à vouloir leur emboiter le pas et avoir recours à ce type de chirurgie pour rehausser l’apparence de leur fessier et, par conséquent, leur estime de soi.

Le phénomène est si populaire que le lifting brésilien est devenu la chirurgie esthétique la plus demandée, surpassant l’augmentation mammaire. En effet, qui ne rêve pas d’avoir une taille de guêpe mise en valeur par un joli fessier aux courbes bien définies ? Découvrez comment le lifting brésilien vous permet de remodeler vos fesses et d’avoir le corps de vos rêves.

Qu’est-ce que le lifting brésilien et à qui s’adresse-t-il ?

Par opposition au lifting traditionnel des fesses, qui consiste à améliorer l’apparence du fessier en retirant de la graisse sous l’épiderme, le lifting brésilien est un mode de lifting qui permet de remodeler les fesses d’une patiente en se servant de sa propre graisse corporelle.

Pratiquée sous anesthésie par un chirurgien esthétique, l’opération est réalisée par transfert de gras en prélevant des cellules adipeuses, le plus souvent autour de la taille ou encore sur les hanches de la patiente, pour ensuite les réinjecter dans un autre endroit sur le corps, en l’occurrence sur les fesses.

Un lifting qui confère un aspect naturel

La technique, qui a vu le jour au Brésil, confère un aspect naturel au fessier puisque c’est la graisse naturelle du corps qui est utilisée pour raffermir le postérieur. Les femmes qui ont recours à cette chirurgie ne sentent pas que leurs fesses ont été refaites. La sensation est pratiquement la même qu’avant le procédé. Il y a par ailleurs un moins grand risque de rejet que lors d’injection d’implants fessiers, puisqu’il ne s’agit pas de corps étrangers, mais de graisse naturelle.

Conseils pour optimiser les résultats

Si l’opération présente de notables avantages pour les patientes, il existe tout de même certaines conditions permettant de maximiser les résultats. Ceux-ci peuvent varier d’une personne à l’autre en fonction de la forme naturelle des fesses et d’autres critères, telles que la teneur de la peau. Les fesses en forme de cœur sont dites idéales pour ce genre de chirurgie.

Pour pouvoir subir un lifting brésilien, il est conseillé d’avoir un excédent de poids d’environ 20 à 30 livres, pour pouvoir avoir assez de graisse à prélever. Les résultats sont par ailleurs plus réussis si la graisse est prélevée autour des hanches de la patiente, puisque l’opération permet d’effectuer d’une pierre deux coups en amincissant la taille et en grossissant les fesses. La graisse peut aussi être prélevée sur les cuisses, les bras et l’abdomen.

En fonction de la morphologie de la patiente et de l’aspect de son fessier, un bon chirurgien esthétique sera en mesure de choisir la méthode appropriée pour lui donner le look qu’elle recherche. Afin de maximiser la qualité des résultats de l’intervention, il est nettement recommandé de faire affaire avec un chirurgien esthétique expérimenté.