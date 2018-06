Remplacement de votre pare-brise : règlements et obligations

Article commandité

Vous avez une fissure dans votre pare-brise et vous vous demandez si vous devriez procéder à une réparation ou à un remplacement ? Voici quelques éléments bons à savoir au sujet de vos obligations en matière de remplacement de vitre d’auto.

Que dit la loi ?

En vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers du Code de la sécurité routière, plusieurs conditions doivent être respectées concernant la vitrage et le pare-brise d’un véhicule. L’article 59 de ce règlement stipule que « le pare-brise ne doit pas être terni, brouillé, brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur. De plus, aucun objet ou vignette pouvant nuire à la visibilité ne doit y être suspendu ou apposé ».

Concernant les fissures, on indique, dans l’article 60, que « le pare-brise ne doit pas comporter d’intersection de fissures ou d’éclat de plus de 12 mm de diamètre sur la surface couverte par les essuie-glaces excluant la surface sous le miroir intérieur ainsi qu’une bande de 75 mm en haut et en bas du pare-brise ».

L’emplacement des fissures joue un rôle majeur dans la décision de faire réparer ou non votre vitre auto. Si les fissures sont situées sur les côtés ou encore en haut ou en bas du pare-brise, la résistance de votre vitre sera diminuée, et, par conséquent, peut mettre votre sécurité en péril. Dans ce cas, il est recommandé de procéder à la réparation de votre vitre dans les plus brefs délais.

Contraventions pour champ de vision obstrué

Si un policier vous arrête et constate que vous êtes en infraction avec ce règlement, par exemple si votre champ de vision est obstrué par une fissure, il peut vous remettre une contravention et exiger le remplacement de votre pare-brise.

Rouler avec un pare-brise endommagé peut non seulement mettre votre sécurité en péril, mais également vous valoir une contravention, alors voilà une autre bonne raison de veiller à la réparation de votre vitre d’auto, si celle-ci est endommagée.

En cas de doute, renseignez-vous sur les règlements qui imposent le remplacement de votre vitre auto, si vous désirez éviter les mauvaises surprises.

Comment faire réparer mon pare-brise ?

Le meilleur moyen de faire réparer votre pare-brise est de vous rendre chez un garagiste afin de faire inspecter votre vitre et de vérifier si elle est conforme au règlement. Il est d’ailleurs important de veiller au bon entretien de son pare-brise afin de s’assurer de non seulement être conforme au Code de la sécurité routière, mais aussi de jouir d’une bonne visibilité et d’une sécurité optimale en tout temps.

Sachant que le pare-brise représente environ 30 % de la structure globale de la voiture et qu’il joue un rôle de protection majeur en cas d’accident, il est capital de s’assurer qu’il soit en bon état. La moindre fissure peut se détériorer avec le temps et les aléas de la route. Il est donc important de procéder à la réparation de sa vitre d’auto si elle enfreint les règlements.