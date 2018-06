Solutions de repas : le meilleur du « À emporter »

Article commandité

Savoir cuisiner de délicieux repas nutritifs n’est pas à la portée de tout le monde. De plus, il est parfois difficile de trouver du temps à consacrer à la préparation des repas, et en particulier des lunchs, en raison de nos trains de vie effrénés.

Il devient alors bien tentant de nous tourner vers les repas à emporter, que ce soit ceux du comptoir de plats préparés au supermarché ou ceux des restaurants rapides. Ils sont peut-être un peu plus coûteux, mais il faut admettre qu’ils sont bien pratiques. Toutefois, ces repas comportent de nombreux défauts, puisqu’ils contiennent généralement beaucoup de sel, de sucre et de gras, ainsi que des agents de conservation.

Des plats à emporter différents

Heureusement, de nombreuses options s’offrent maintenant à nous en matière de repas préparés, il suffit de se renseigner un peu pour le constater. En effet, certaines entreprises se spécialisent dans la préparation de plats pour emporter. Mais c’est bien plus que ça : c’est de la cuisine maison, savoureuse et équilibrée. Aucun excès, mais beaucoup de plaisir dans chaque bouchée.

La mission de ces entreprises consiste donc à offrir des repas complets et bons pour la santé. Pour y arriver, les chefs cuisiniers qui travaillent à votre place utilisent des ingrédients frais. Par ailleurs, les repas sont préparés le jour même où vous les achetez. Tout cela vous garantit donc qu’il n’y a pas d’agents de conservation dans votre assiette. Seuls les surplus sont congelés le lendemain afin de vous assurer une fois de plus de la fraîcheur du produit final et rien ne vous empêche de vous en procurer pour plus tard si vous avez adoré.

Des repas variés

En plus des bienfaits énoncés plus haut, les plats préparés pour emporter offrent également un autre avantage alléchant, c’est-à-dire la variété. Que vous visitiez le rayon des surgelés, la section des plats préparés du supermarché ou votre restaurant rapide préféré, vous remarquerez qu’ils ont tous une chose en commun : les choix offerts changent très peu, ce sont souvent les mêmes repas, les mêmes ingrédients, les mêmes saveurs… Il y a de quoi se lasser très rapidement dans ce contexte.

Les services de repas pour emporter, quant à eux, privilégient des menus plus variés afin de répondre à tous les goûts de leur clientèle. Cela peut inclure des repas traditionnels, tout comme des cuisines du monde. Ainsi, le menu change tous les jours, proposant quelques choix de repas, et les semaines ne se ressemblent pas toutes, puisque les propositions ne sont pas redondantes.

Enfin, les dents sucrées ne sont pas en reste, car les repas pour emporter peuvent facilement être accompagnés d’un dessert emballé en portion individuelle. Une sélection de desserts succulents et populaires permet donc de conclure le repas sur une belle note.

Le monde du repas à emporter change, et pour le mieux. Il est plus adapté au goût du jour et mise avant tout sur la cuisine équilibrée. Alors, s’il n’est pas question de cuisiner aujourd'hui, pourquoi ne pas opter pour des plats préparés modernes et frais ?