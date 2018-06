7 bonnes raisons de louer un frigo

Article commandité

Pour répondre à tous vos besoins en matière de réfrigération et de congélation, que ce soit dans un cadre commercial, industriel ou même institutionnel, votre première idée est sans doute d’acheter les appareils dont vous avez besoin pour votre espace de travail. Toutefois, la location de ce type d’unité peut également se présenter comme une avenue intéressante pour diverses raisons, que ce soit pour une longue durée ou de façon temporaire.

Aspects monétaires et pratiques

En premier lieu, la location de réfrigérateur est une bonne option pour les personnes désireuses de lancer leur entreprise à faible coût, puisque le fait de ne pas acheter d’appareils réfrigérants réduit le capital à investir à court terme pour avoir un local fonctionnel. Rien n’empêche de passer à l’achat une fois que le commerce fonctionnera bien.

D’autre part, les coûts de remplacement sont également diminués, voire inexistants, si une unité ou l’une de ses pièces présente un bris, une usure importante ou un défaut de fonctionnement. C’est l’entreprise de location qui assumera donc généralement les frais de remplacement.

Dans le même ordre d’idée, c’est aussi le locateur de réfrigérateur commercial qui est responsable de l’entretien particulier des appareils loués ainsi que des réparations en cas de bris ou de panne. Cela représente un stress de moins pour vous.

Le service à la clientèle est un autre aspect intéressant, puisque le locateur souhaitera établir une bonne relation avec ses clients. Ainsi, il vous offrira un service personnalisé de qualité avec des conseils adaptés, peu importe la situation que vous affrontez. Cela facilitera certainement les communications de part et d’autre.

Pour les besoins temporaires

Si vous avez choisi d’acheter vos équipements, mais qu’un bris survient, vous pourriez avoir besoin d’une location de réfrigérateur rapidement et pendant une brève période, en attendant que votre unité soit remise en état ou que votre nouvel appareil vous soit livré. En effet, votre commerce doit être en mesure de poursuivre ses affaires coûte que coûte.

Dans le cas où vous participeriez à un événement spécial, comme une foire gourmande, la location d’appareils de réfrigération durant quelques jours pourrait parfaitement répondre à vos besoins. Vos aliments seront ainsi conservés à la bonne température sans que vous ayez à déplacer vos propres unités.

Il se peut également que vous ayez des besoins particuliers temporaires, par exemple pour un dépanneur qui vend une plus grande quantité de friandises glacées en été et qui a donc besoin de plus d’espace de congélation. La location d’un congélateur adapté pendant la période estivale serait alors une très bonne option, sans vous encombrer de cet appareil supplémentaire lorsque les ventes visées baissent et qu’il devient superflu.

Ainsi, selon vos besoins et votre situation professionnelle, il peut y avoir plusieurs raisons pour louer un réfrigérateur de qualité commerciale, peu importe la durée. Il s’agit néanmoins d'une option simple et facile qui vaut la peine d’être envisagée si vous êtes justement en train d’étudier les choix qui s’offrent à vous en matière d’appareils réfrigérants et que vous ne savez pas trop quoi prendre.