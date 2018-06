La Ville de Soreil-Tracy vous rappelle que tous les abris temporaires (toiles et structures) peuvent être installés à compter du 1er octobre et doivent être démontés complètement au plus tard, le 30 avril.

Rappelons qu'un abri temporaire ou hivernal est permis sur un terrain déjà occupé par un bâtiment principal.

Faites vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour retirer vos abris temporaire à temps.

Consultez le site Web de la Ville de Sorel-Tracy pour plus d'informations.